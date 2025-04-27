Авиаудар по Константиновке: трое погибших, четверо раненых - ОВА

В воскресенье, 27 апреля, в 10:48, российские оккупанты нанесли серию авиаударов по Константиновке Донецкой области, погибли трое жителей, еще четыре были ранены. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram, передает УНН.

Детали

Оккупанты сбросили на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК (модуль планирования и коррекции). Удар пришелся на частные дома – в результате погибла супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.

Также ранения различной степени тяжести получили две 67 и 73-летние женщины и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы.

Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как средней тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, было повреждено 21 домовладение и легковые автомобили.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал население области эвакуироваться из опасных территорий.

россияне ежедневно наносят смертельные удары по Константиновке и другим прифронтовым городам. Оставаться там означает превратиться в мишень для врага – написал чиновник.

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