Авиаудар по Константиновке: трое погибших, четверо раненых - ОВА

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат
Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 19321 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 66901 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 66131 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 50103 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 110895 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 60815 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 50186 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 50584 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 53943 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 41876 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
5.6м/с
23%
758 мм
Популярные новости

Житомирщина под атакой дронов: повреждены дома, ранены полицейские

27 апреля, 07:35 • 9736 просмотра

Индия и Пакистан: третью ночь подряд продолжается перестрелка на линии контроля

27 апреля, 08:02 • 24857 просмотра

Гробница Папы Франциска впервые открыта для посетителей: детали

08:35 • 7296 просмотра

Взрыв в порту Ирана: по меньшей мере 25 погибших, 800 раненых

09:19 • 16847 просмотра

Дуда о встрече Зеленского и Трампа: самое главное - это интересы Польши и поляков

10:41 • 6070 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 110895 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 94520 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 124010 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 174566 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 334361 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 66898 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 36084 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 72108 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 63389 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 67285 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Авиаудар по Константиновке: трое погибших, четверо раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 376 просмотра

27 апреля россияне обстреляли Константиновку, Донецкая область, авиабомбами ФАБ-250, убив троих человек и ранив четверых. Повреждены дома и автомобили.

Авиаудар по Константиновке: трое погибших, четверо раненых - ОВА

В воскресенье, 27 апреля, в 10:48, российские оккупанты нанесли серию авиаударов по Константиновке Донецкой области, погибли трое жителей, еще четыре были ранены. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Telegram, передает УНН.

Детали

Оккупанты сбросили на населенный пункт "ФАБ-250" с модулем УМПК (модуль планирования и коррекции). Удар пришелся на частные дома – в результате погибла супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер.

Также ранения различной степени тяжести получили две 67 и 73-летние женщины и двое мужчин 77 и 83 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы.

Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как средней тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, было повреждено  21 домовладение и легковые автомобили.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал население области эвакуироваться из опасных территорий.

россияне ежедневно наносят смертельные удары по Константиновке и другим прифронтовым городам. Оставаться там означает превратиться в мишень для врага

– написал чиновник.

В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця 24.04.25, 17:45 • 17490 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
FAB-250
Украинские железные дороги
Константиновка
Краматорск
Донецк
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,068.80
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,796.87