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Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих, четверо поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 386 перегляди

27 квітня росіяни обстріляли Костянтинівку, Донецька область, авіабомбами ФАБ-250, вбивши трьох людей та поранивши чотирьох. Пошкоджено будинки та авто.

Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих, четверо поранених - ОВА

У неділю, 27 квітня, о 10:48, російські окупанти нанесли серію авіаударів по Костянтинівці Донецької області, загинуло троє жителів, ще чотири були поранені. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура в Telegram, передає УНН.

Деталі

Окупанти скинули на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК (модуль планування і корекції). Удар припав на приватні будинки – в результаті загинула подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.

Також поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої.

Лікарі оцінюють стан деяких постраждалих як середньої тяжкості. Всім потерпілим надано медичну допомогу. Крім того, було пошкоджено  21 домоволодіння і легкові автомобілі.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав населення області евакуюватися з небезпечних територій.

росіяни щодня завдають смертельних ударів по Костянтинівці та іншим прифронтовим містам. Залишатися там означає перетворитися на мішень для ворога

– написав чиновник.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська - Укрзалізниця 24.04.25, 17:45 • 17490 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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