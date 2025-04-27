Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих, четверо поранених - ОВА
Київ • УНН
27 квітня росіяни обстріляли Костянтинівку, Донецька область, авіабомбами ФАБ-250, вбивши трьох людей та поранивши чотирьох. Пошкоджено будинки та авто.
У неділю, 27 квітня, о 10:48, російські окупанти нанесли серію авіаударів по Костянтинівці Донецької області, загинуло троє жителів, ще чотири були поранені. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура в Telegram, передає УНН.
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Окупанти скинули на населений пункт "ФАБ-250" із модулем УМПК (модуль планування і корекції). Удар припав на приватні будинки – в результаті загинула подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер.
Також поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє 67 і 73-річних жінок й двоє чоловіків 77 і 83 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої.
Лікарі оцінюють стан деяких постраждалих як середньої тяжкості. Всім потерпілим надано медичну допомогу. Крім того, було пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав населення області евакуюватися з небезпечних територій.
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