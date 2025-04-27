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За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень: росіяни били по Чернігівській, Сумській, Харківській областях - Генштаб

Київ • УНН

 • 742 перегляди

27 квітня на фронті відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав ударів по Чернігівщині, Сумщині та Харківщині, а також активно атакував на Куп'янському, Лиманському, Покровському напрямках.

За добу на фронті відбулось 69 бойових зіткнень: росіяни били по Чернігівській, Сумській, Харківській областях - Генштаб

Від початку доби, 27 квітня, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 69. Окупанти завдали ударів по районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Ворог вдарив з артилерії по населених пунктах  Середина Буда, Стара Гута, Нова Гута, Біла Береза, Ясна Поляна, Відродженівське. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Семенівка, Миропільське, Мар’їне, Угроїди, Великий Прикіл.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Нове, Рідкодуб, Колодязі, Ямполівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Андріївки, Курдюмівки та в напрямках Майського, Ступочок, Білої Гори, ще чотири атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник двічі атакував позиції наших військ у районах Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Новопавлівка, Богданівка, Андріївка, Багатир та в напрямку Олексіївки, шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинилися Костянтинівка та Зірка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали чотири атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, дві атаки досі тривають. Новопіль зазнав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку авіаударів керованими авіабомбами зазнали Оріхів, Мала Токмачка та Приморське.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. Авіаудару зазнало місто Херсон.

На курському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві КАБ, здійснив 140 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих, четверо поранених - ОВА27.04.25, 17:04 • 1490 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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