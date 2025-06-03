Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров
Киев • УНН
Netflix представил тизер фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который набрал 11 млн просмотров на X. В главных ролях Оскар Айзек и Джейкоб Элорди, релиз запланирован на ноябрь 2025.
Netflix представил первый тизер нового фильма "Франкенштейн" режиссера Гильермо дель Торо на мероприятии TUDUM, и он мгновенно взорвал интернет, набрав за сутки более 11 миллионов просмотров только на платформе X.
Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsWeek.
Детали
Фильм "Франкенштейн" — новая экранизация классического романа Мэри Шелли — станет одним из крупнейших релизов Netflix в 2025 году.
Его режиссером выступил трехкратный лауреат "Оскара" Гильермо дель Торо, а главные роли исполнили Оскар Айзек (Доктор Франкенштейн) и Джейкоб Элорди (Монстр).
Netflix уже выпустил расширенный тизер продолжительностью более двух минут, в котором можно увидеть первые сцены из фильма. В кадре — стильная готика, мрачная атмосфера и фирменный стиль дель Торо. Как отмечает издание, вчера, количество его просмотров на Х достигло 11 млн. Официальный синопсис звучит так:
Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо экранизирует классическую историю Мэри Шелли о Викторе Франкенштейне, блестящем, но эгоистичном ученом, который оживляет существо в ужасном эксперименте, что в конечном итоге приводит к гибели как создателя, так и его трагического творения
Актерский состав фильма
Оскар Айзек — доктор Виктор Франкенштейн; Джейкоб Элорди — Монстр; Миа Гот — Элизабет; Кристоф Вальц — Харландер; Ральф Инесон — профессор Кремпе; Дэвид Брэдли — Слепой; Чарльз Дэнс, Берн Горман, Феликс Каммерер — второстепенные роли.
Хотя полнометражный трейлер еще не представлен, ожидается, что Netflix выпустит его ближе к осенней премьере. Известно, что релиз Франкенштейна на платформе Netflix запланирован на ноябрь 2025 года.
Напомним
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