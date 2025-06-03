Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

Netflix представил первый тизер нового фильма "Франкенштейн" режиссера Гильермо дель Торо на мероприятии TUDUM, и он мгновенно взорвал интернет, набрав за сутки более 11 миллионов просмотров только на платформе X.

Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsWeek.

Фильм "Франкенштейн" — новая экранизация классического романа Мэри Шелли — станет одним из крупнейших релизов Netflix в 2025 году.

Его режиссером выступил трехкратный лауреат "Оскара" Гильермо дель Торо, а главные роли исполнили Оскар Айзек (Доктор Франкенштейн) и Джейкоб Элорди (Монстр).

Netflix уже выпустил расширенный тизер продолжительностью более двух минут, в котором можно увидеть первые сцены из фильма. В кадре — стильная готика, мрачная атмосфера и фирменный стиль дель Торо. Как отмечает издание, вчера, количество его просмотров на Х достигло 11 млн. Официальный синопсис звучит так:

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо экранизирует классическую историю Мэри Шелли о Викторе Франкенштейне, блестящем, но эгоистичном ученом, который оживляет существо в ужасном эксперименте, что в конечном итоге приводит к гибели как создателя, так и его трагического творения