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Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

Киев • УНН

 • 2380 просмотра

Netflix представил тизер фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, который набрал 11 млн просмотров на X. В главных ролях Оскар Айзек и Джейкоб Элорди, релиз запланирован на ноябрь 2025.

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

Netflix представил первый тизер нового фильма "Франкенштейн" режиссера Гильермо дель Торо на мероприятии TUDUM, и он мгновенно взорвал интернет, набрав за сутки более 11 миллионов просмотров только на платформе X.

Об этом пишет УНН со ссылкой на NewsWeek.

Детали

Фильм "Франкенштейн" — новая экранизация классического романа Мэри Шелли — станет одним из крупнейших релизов Netflix в 2025 году.

Его режиссером выступил трехкратный лауреат "Оскара" Гильермо дель Торо, а главные роли исполнили Оскар Айзек (Доктор Франкенштейн) и Джейкоб Элорди (Монстр).

Netflix уже выпустил расширенный тизер продолжительностью более двух минут, в котором можно увидеть первые сцены из фильма. В кадре — стильная готика, мрачная атмосфера и фирменный стиль дель Торо. Как отмечает издание, вчера, количество его просмотров на Х достигло 11 млн. Официальный синопсис звучит так:

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо экранизирует классическую историю Мэри Шелли о Викторе Франкенштейне, блестящем, но эгоистичном ученом, который оживляет существо в ужасном эксперименте, что в конечном итоге приводит к гибели как создателя, так и его трагического творения

Актерский состав фильма

Оскар Айзек — доктор Виктор Франкенштейн; Джейкоб Элорди — Монстр; Миа Гот — Элизабет; Кристоф Вальц — Харландер; Ральф Инесон — профессор Кремпе; Дэвид Брэдли — Слепой; Чарльз Дэнс, Берн Горман, Феликс Каммерер — второстепенные роли.

Хотя полнометражный трейлер еще не представлен, ожидается, что Netflix выпустит его ближе к осенней премьере. Известно, что релиз Франкенштейна на платформе Netflix запланирован на ноябрь 2025 года.

Напомним

УНН передавал, что Netflix выпустил тизер второго сезона "Уэнсдей", где показали Тайлера Гелпина в психбольнице. Премьера нового сезона ожидается в августе-сентябре 2025 года, большинство актеров вернутся к своим ролям.

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона20.02.25, 15:18 • 110156 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураУНН Lite
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