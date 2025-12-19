Окупанти прагнуть обійти Сіверськ біля Дронівки, але ЗСУ блокують їх просування - УВ "Схід"
Ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські військові блокують просування окупантів, які зазнали значних втрат.
На Слов'янському напрямку ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські підрозділи вживають всіх необхідних дій та блокують просування ворога
В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 385 окупантів за минулу добу.
