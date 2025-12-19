Окупанти прагнуть обійти Сіверськ біля Дронівки, але ЗСУ блокують їх просування - УВ "Схід"

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 308 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
09:00 • 14488 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 16715 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 16855 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 20852 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 23497 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 19986 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 18534 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21568 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30589 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 308 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 2602 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 14488 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 44211 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 34376 перегляди
Окупанти прагнуть обійти Сіверськ біля Дронівки, але ЗСУ блокують їх просування - УВ "Схід"

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські військові блокують просування окупантів, які зазнали значних втрат.

Окупанти прагнуть обійти Сіверськ біля Дронівки, але ЗСУ блокують їх просування - УВ "Схід"

Ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки, українські захисники блокують просування окупантів, передає УНН із посиланням на Угруповання військ "Схід".

На Слов'янському напрямку ворог намагається обійти місто Сіверськ в районі Дронівки. Українські підрозділи вживають всіх необхідних дій та блокують просування ворога

 - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку13.12.25, 14:14 • 9220 переглядiв

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 385 окупантів за минулу добу.

У Сіверську знищуються ворожі штурмові групи, ворог намагається обійти місто - УВ "Схід"17.12.25, 14:33 • 3208 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сіверськ