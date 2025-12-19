Оккупанты стремятся обойти Северск возле Дроновки, но ВСУ блокируют их продвижение - оперативное командование "Восток"
Киев • УНН
Враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские военные блокируют продвижение оккупантов, которые понесли значительные потери.
На Славянском направлении враг пытается обойти город Северск в районе Дроновки. Украинские подразделения предпринимают все необходимые действия и блокируют продвижение врага
В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери — 385 оккупантов за минувшие сутки.
