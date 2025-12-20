Генштаб ВСУ: на фронте за минувшие сутки было более 160 боестолкновений

За прошедшие сутки, 19 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировано 165 боевых столкновений. Враг нанес три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Самая горячая ситуация на Константиновском, Гуляйпольском и Покровском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20.12.2025 года.

За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений - пишет Генеральный штаб ВСУ.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты. Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и совершили 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области - говорится в сводке.

Отмечается, что за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилипка и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголово и в сторону Дробышево, Ставков, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверово, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего, Нового Шахового, Светлого, Гришино, Новопавловки.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону Рыбного, Александрограда, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении враг четырнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении противник дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Приморского и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. - отчитывается Генштаб ВСУ.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 346 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, единицу специальной и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, назвав ее "сложной" из-за увеличения количества российских войск. Он отметил, что Купянск, который он недавно посетил, остается под контролем ВСУ, несмотря на давление врага и проблемы с поставками ракет.

