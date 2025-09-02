Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія: фото
В Україні відбулося прощання з політичним діячем Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові. Голова Львівської ОВА Максим Козицький висловив співчуття рідним, пообіцявши справедливе покарання для вбивці.
Політичного діяча Андрія Парубія, якого вбили у Львові, провели в останню дорогу, передає УНН.
Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія. Людина цінностей, любові до України та боротьби за неї. Світла пам’ять. Щиро співчуваю рідним. Справедливе покарання для вбивці буде
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.
