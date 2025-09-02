$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 59038 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 101942 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 117893 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 65362 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127780 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47209 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84378 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53 • 53114 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108011 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія: фото

Київ • УНН

 • 128 перегляди

В Україні відбулося прощання з політичним діячем Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові. Голова Львівської ОВА Максим Козицький висловив співчуття рідним, пообіцявши справедливе покарання для вбивці.

Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія: фото

Політичного діяча Андрія Парубія, якого вбили у Львові, провели в останню дорогу, передає УНН.

Україна провела в останню дорогу Андрія Парубія. Людина цінностей, любові до України та боротьби за неї. Світла пам’ять. Щиро співчуваю рідним. Справедливе покарання для вбивці буде 

- написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів. 

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. 

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Національна поліція України
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Україна
Львів