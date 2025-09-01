Тисячі українців прощаються з Андрієм Парубієм у Києві та Львові

Тисячі українців у Києві та Львові прийшли попрощатися із політичним діячем Андрієм Парубієм, якого застрелили 30 серпня, передає УНН.

Тисячі людей на київському Майдані прийшли попрощатися з Андрієм Парубієм, згадати про нього… Усвідомити, що його мрії тепер втілювати нам. Тисячі і тисячі - у Львові, де зараз відбувається парастас. Це слово з грецької перекладається буквально як "стояти поруч". Відчуваючи підтримку і силу одне одного - написав політик Ростислав Павленко.

Завтра відбудеться похорон.

Завтра - ще один Герой доєднається до Пантеону. А нам залишить довести справу до кінця. Визволити Україну і ствердити її лідерство в Європі і світі. На менше Андрій не погодиться - резюмував Павленко.

Наявна інформація свідчить про "російський слід" у вбивстві Андрія Парубія - СБУ

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також показав кадри із прощання із Андрієм Парубієм, а також наголосив, що політик "був частиною важливих подій, які формували сучасну Україну".

Львівщина прощається з Андрієм Парубієм. Він був частиною важливих подій, які формували сучасну Україну. Вічна пам’ять. Похорон – завтра. Той, хто забрав його життя, понесе відповідальність за свій злочин. Справедливо і невідворотно - написав Козицький.

Доповнення

В ніч з 31 серпня на 1 вересня СБУ, Нацполіція та прокуратура затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Завдяки злагодженим діям правоохоронці вийшли на прямий слід фігуранта протягом 24 годин з моменту нападу, а протягом 36 годин - затримали його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.