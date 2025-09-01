Наявна інформація свідчить про "російський слід" у вбивстві Андрія Парубія - СБУ

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора вважають, що до організації убивства народного депутата Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби. Відповідну інформацію правоохоронці отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази – зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Доповнення

В ніч з 31 серпня на 1 вересня СБУ, Нацполіція та прокуратура затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Завдяки злагодженим діям правоохоронці вийшли на прямий слід фігуранта протягом 24 годин з моменту нападу, а протягом 36 годин - затримали його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.