Наявна інформація свідчить про "російський слід" у вбивстві Андрія Парубія - СБУ

Ексклюзив
09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
30 серпня, 13:59
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
31 серпня, 02:29
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
30 серпня, 23:45
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 
31 серпня, 18:14
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
31 серпня, 19:40
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
1 вересня, 04:35
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
09:46
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50
Напружений перший тиждень осені: які зміні очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
06:45
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:46
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
05:39
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Королева Камілла
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
10:27
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
29 серпня, 13:11
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Financial Times
The Times
ChatGPT
Мі-8
С-300

Наявна інформація свідчить про "російський слід" у вбивстві Андрія Парубія - СБУ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

СБУ, Нацполіція та Офіс Генпрокурора розслідують можливу причетність російських спецслужб до вбивства нардепа Андрія Парубія. Кілера затримали, злочин кваліфіковано як умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Наявна інформація свідчить про "російський слід" у вбивстві Андрія Парубія - СБУ

Співробітники Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора вважають, що до організації убивства народного депутата Андрія Парубія можуть бути причетні російські спецслужби. Відповідну інформацію правоохоронці отримали у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Злочин має ознаки замовного характеру. Є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб російської федерації. Ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази

– зазначив начальник управління СБУ у Львівській області Вадим Онищенко.

Доповнення

В ніч з 31 серпня на 1 вересня СБУ, Нацполіція та прокуратура затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Завдяки злагодженим діям правоохоронці вийшли на прямий слід фігуранта протягом 24 годин з моменту нападу, а протягом 36 годин - затримали його.

Дії підозрюваного кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Розкриття злочину та затримання перебували на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів. 

Правоохоронці розглядають різні версії вбивства колишнього спікера ВР Андрія Парубія. Наразі відсутні дані, що пов'язують цей злочин зі вбивством Ірини Фаріон. 

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

Ольга Розгон

Андрій Парубій
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна