Имеющаяся информация свидетельствует о "российском следе" в убийстве Андрея Парубия - СБУ
Киев • УНН
СБУ, Нацполиция и Офис Генпрокурора расследуют возможную причастность российских спецслужб к убийству нардепа Андрея Парубия. Киллера задержали, преступление квалифицировано как умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора считают, что к организации убийства народного депутата Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы. Соответствующую информацию правоохранители получили в ходе первоочередных следственно-оперативных мероприятий с задержанным киллером. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Преступление имеет признаки заказного характера. Есть оперативная информация, свидетельствующая о возможной причастности к организации убийства спецслужб российской федерации. Мы сотрудничаем с коллегами-правоохранителями, чтобы установить всех причастных к этому дерзкому преступлению, подтвердить источники информации и собрать доказательства
Дополнение
В ночь с 31 августа на 1 сентября СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Благодаря слаженным действиям правоохранители вышли на прямой след фигуранта в течение 24 часов с момента нападения, а в течение 36 часов - задержали его.
Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.