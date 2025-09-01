Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове
Киев • УНН
Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, застреленным 30 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, расследование продолжается.
Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, которого застрелили 30 августа, передает УНН.
Тысячи людей на киевском Майдане пришли попрощаться с Андреем Парубием, вспомнить о нем… Осознать, что его мечты теперь воплощать нам. Тысячи и тысячи - во Львове, где сейчас происходит парастас. Это слово с греческого переводится буквально как "стоять рядом". Чувствуя поддержку и силу друг друга
Завтра состоятся похороны.
Завтра - еще один Герой присоединится к Пантеону. А нам оставит довести дело до конца. Освободить Украину и утвердить ее лидерство в Европе и мире. На меньшее Андрей не согласится
Имеющаяся информация свидетельствует о "российском следе" в убийстве Андрея Парубия - СБУ01.09.25, 14:05 • 3660 просмотров
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также показал кадры прощания с Андреем Парубием, а также подчеркнул, что политик "был частью важных событий, которые формировали современную Украину".
Львовщина прощается с Андреем Парубием. Он был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память. Похороны – завтра. Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо
Дополнение
В ночь с 31 августа на 1 сентября СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Благодаря слаженным действиям правоохранители вышли на прямой след фигуранта в течение 24 часов с момента нападения, а в течение 36 часов - задержали его.
Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.