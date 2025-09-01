Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове

Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, которого застрелили 30 августа, передает УНН.

Тысячи людей на киевском Майдане пришли попрощаться с Андреем Парубием, вспомнить о нем… Осознать, что его мечты теперь воплощать нам. Тысячи и тысячи - во Львове, где сейчас происходит парастас. Это слово с греческого переводится буквально как "стоять рядом". Чувствуя поддержку и силу друг друга - написал политик Ростислав Павленко.

Завтра состоятся похороны.

Завтра - еще один Герой присоединится к Пантеону. А нам оставит довести дело до конца. Освободить Украину и утвердить ее лидерство в Европе и мире. На меньшее Андрей не согласится - резюмировал Павленко.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также показал кадры прощания с Андреем Парубием, а также подчеркнул, что политик "был частью важных событий, которые формировали современную Украину".

Львовщина прощается с Андреем Парубием. Он был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память. Похороны – завтра. Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо - написал Козицкий.

Дополнение

В ночь с 31 августа на 1 сентября СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Благодаря слаженным действиям правоохранители вышли на прямой след фигуранта в течение 24 часов с момента нападения, а в течение 36 часов - задержали его.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.