15:53 • 5120 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 15461 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 23014 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 140382 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 86264 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 154661 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 161936 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 140027 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 113946 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 37932 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, застреленным 30 августа. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, расследование продолжается.

Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове

Тысячи украинцев в Киеве и Львове пришли попрощаться с политическим деятелем Андреем Парубием, которого застрелили 30 августа, передает УНН.

Тысячи людей на киевском Майдане пришли попрощаться с Андреем Парубием, вспомнить о нем… Осознать, что его мечты теперь воплощать нам. Тысячи и тысячи - во Львове, где сейчас происходит парастас. Это слово с греческого переводится буквально как "стоять рядом". Чувствуя поддержку и силу друг друга 

- написал политик Ростислав Павленко.

Завтра состоятся похороны.

Завтра - еще один Герой присоединится к Пантеону. А нам оставит довести дело до конца. Освободить Украину и утвердить ее лидерство в Европе и мире. На меньшее Андрей не согласится 

- резюмировал Павленко.

Имеющаяся информация свидетельствует о "российском следе" в убийстве Андрея Парубия - СБУ01.09.25, 14:05 • 3660 просмотров

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также показал кадры прощания с Андреем Парубием, а также подчеркнул, что политик "был частью важных событий, которые формировали современную Украину".

Львовщина прощается с Андреем Парубием. Он был частью важных событий, которые формировали современную Украину. Вечная память. Похороны – завтра. Тот, кто забрал его жизнь, понесет ответственность за свое преступление. Справедливо и неотвратимо 

- написал Козицкий.

Дополнение

В ночь с 31 августа на 1 сентября СБУ, Нацполиция и прокуратура задержали мужчину, который подозревается в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Благодаря слаженным действиям правоохранители вышли на прямой след фигуранта в течение 24 часов с момента нападения, а в течение 36 часов - задержали его.

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Раскрытие преступления и задержание находились на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов. 

Правоохранители рассматривают различные версии убийства бывшего спикера ВР Андрея Парубия. В настоящее время отсутствуют данные, связывающие это преступление с убийством Ирины Фарион. 

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Киев