Украина провела в последний путь Андрея Парубия: фото
Киев • УНН
В Украине состоялось прощание с политическим деятелем Андреем Парубием, убитым во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий выразил соболезнования родным, пообещав справедливое наказание для убийцы.
Политического деятеля Андрея Парубия, убитого во Львове, провели в последний путь, передает УНН.
Украина провела в последний путь Андрея Парубия. Человек ценностей, любви к Украине и борьбы за нее. Светлая память. Искренне соболезную родным. Справедливое наказание для убийцы будет
Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове01.09.25, 20:28 • 3878 просмотров
Дополнение
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:
• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;
• российский след;
• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.
Убийство Андрея Парубия: действия подозреваемого переквалифицировали, что инкриминируют02.09.25, 18:05 • 2702 просмотра