Украина провела в последний путь Андрея Парубия: фото

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В Украине состоялось прощание с политическим деятелем Андреем Парубием, убитым во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий выразил соболезнования родным, пообещав справедливое наказание для убийцы.

Украина провела в последний путь Андрея Парубия: фото

Политического деятеля Андрея Парубия, убитого во Львове, провели в последний путь, передает УНН.

Украина провела в последний путь Андрея Парубия. Человек ценностей, любви к Украине и борьбы за нее. Светлая память. Искренне соболезную родным. Справедливое наказание для убийцы будет

- написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Тысячи украинцев прощаются с Андреем Парубием в Киеве и Львове01.09.25, 20:28 • 3878 просмотров

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

Убийство Андрея Парубия: действия подозреваемого переквалифицировали, что инкриминируют02.09.25, 18:05 • 2702 просмотра

