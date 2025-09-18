$41.180.06
08:50 • 178 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 4660 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 7358 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 31233 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 38267 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31066 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30157 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33828 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40125 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36213 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Рада звернулася до Президента щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію

Київ • УНН

 • 962 перегляди

Верховна Рада підтримала запит до Президента щодо присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію. Петиція про це набрала понад 25 000 голосів, після того, як 30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія.

Рада звернулася до Президента щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію

Верховна Рада підтримала запит до Президента щодо присвоєння звання Герой України посмертно ексголові Верховної Ради Андрію Парубію, повідомив у четвер народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Рада підтримала запит до Президента для присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію. "За" - 230

- написав Гончаренко.

Нагадаємо

Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила 25 000 голосів. 

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Верховна Рада України
Львів