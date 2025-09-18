Рада звернулася до Президента щодо присвоєння звання Героя України Андрію Парубію

Верховна Рада підтримала запит до Президента щодо присвоєння звання Герой України посмертно ексголові Верховної Ради Андрію Парубію, повідомив у четвер народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Рада підтримала запит до Президента для присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію. "За" - 230 - написав Гончаренко.

Нагадаємо

Петиція про надання Андрію Парубію звання "Герой України" (посмертно) перевищила 25 000 голосів.

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.