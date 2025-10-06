У Львові встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію: відома дата та місце
Завтра у Львові на фасаді будинку № 48 по вулиці Академіка С. Єфремова встановлять меморіальну таблицю на честь Андрія Парубія, де він загинув. Церемонія відкриття розпочнеться о 15:00, рух вулицею буде тимчасово перекрито.
Завтра у Львові встановлять меморіальну таблицю на честь Андрія Парубія на фасаді будинку № 48 по вулиці Академіка С. Єфремова – саме там, де він загинув. Про це в Телеграм повідомила Львівська міська рада, пише УНН.
Деталі
Церемонія відкриття розпочнеться о 15:00. Організатори закликають львів’ян врахувати, що на час заходу рух вулицею Академіка С. Єфремова буде тимчасово перекрито.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.
Нагадаємо
