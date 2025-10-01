Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Парубію та ще трьом українцям посмертно

$41.140.18
48.300.14
ukenru
10:38 • 924 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 2156 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35660 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
05:57 • 32824 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
05:47 • 26520 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 42998 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 24826 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34502 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 62804 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 38769 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.6м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по найбільшому ринку Харкова: зафіксовано масштабні руйнування - мер1 жовтня, 02:26 • 23401 перегляди
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитинаPhoto1 жовтня, 05:18 • 26986 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 23108 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico08:02 • 12932 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel08:09 • 19070 перегляди
Публікації
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 1740 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 4514 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
06:00 • 35660 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 42998 перегляди
Осінній стіл: що приготувати з гарбуза, яблук та грушPhoto30 вересня, 13:38 • 6090 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Олексій Чернишов
Юлія Свириденко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Миколаївська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 9990 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo07:33 • 23105 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 20754 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 24555 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 34739 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Tesla Model Y
Bild
Brent
АК-74

Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Парубію та ще трьом українцям посмертно

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України чотирьом громадянам, включаючи народного депутата Андрія Парубія. Загалом з початку повномасштабної війни 722 воїни стали Героями України, 445 з них – посмертно.

Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Парубію та ще трьом українцям посмертно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні підписав укази про присвоєння найвищого звання Героя України ще чотирьом громадянам, серед яких народний депутат Андрій Парубій. Загалом із початку повномасштабної війни Героями України стали 722 воїни, 445 із них – посмертно. Про це пише УНН із посиланням на допис Зеленського в Телеграм. 

Деталі

За словами президента, "за час війни найвище звання Героя України надавалося тільки тим, хто проявив себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей".

Серед удостоєних сьогодні – Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради, секретар Ради національної безпеки та оборони, а раніше – комендант Майдану під час Революції Гідності 2014 року. 30 серпня 2025 року він загинув під час збройного замаху у Львові.

Також звання Героя України посмертно отримав Степан Чубенко, школяр і воротар "ДЮСШ-Авангард" із Краматорська, катований і розстріляний проросійськими бойовиками у 2014 році за свою проукраїнську позицію.

Крім того, Героями стали Геннадій Афанасєв та Володимир Вакуленко.

Президент підкреслив, що ці люди були захисниками ідеї України, її незалежності. 

Їхнє життя було неоднаковим, вони походили з різних куточків країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер уособлює Україну, яка проявила характер і вистояла проти росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні 

– зазначив Зеленський.

Зеленський у День захисників і захисниць: Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, вистоїть і проти росії01.10.25, 11:06 • 1616 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Донецька область
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Верховна Рада України
Володимир Вакуленко
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Краматорськ
Львів