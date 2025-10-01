Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Парубію та ще трьом українцям посмертно

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні підписав укази про присвоєння найвищого звання Героя України ще чотирьом громадянам, серед яких народний депутат Андрій Парубій. Загалом із початку повномасштабної війни Героями України стали 722 воїни, 445 із них – посмертно. Про це пише УНН із посиланням на допис Зеленського в Телеграм.

За словами президента, "за час війни найвище звання Героя України надавалося тільки тим, хто проявив себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей".

Серед удостоєних сьогодні – Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради, секретар Ради національної безпеки та оборони, а раніше – комендант Майдану під час Революції Гідності 2014 року. 30 серпня 2025 року він загинув під час збройного замаху у Львові.

Також звання Героя України посмертно отримав Степан Чубенко, школяр і воротар "ДЮСШ-Авангард" із Краматорська, катований і розстріляний проросійськими бойовиками у 2014 році за свою проукраїнську позицію.

Крім того, Героями стали Геннадій Афанасєв та Володимир Вакуленко.

Президент підкреслив, що ці люди були захисниками ідеї України, її незалежності.

Їхнє життя було неоднаковим, вони походили з різних куточків країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер уособлює Україну, яка проявила характер і вистояла проти росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні