Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию и еще трем украинцам посмертно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня подписал указы о присвоении высшего звания Героя Украины еще четырем гражданам, среди которых народный депутат Андрей Парубий. Всего с начала полномасштабной войны Героями Украины стали 722 воина, 445 из них – посмертно. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Телеграм.

По словам президента, "за время войны высшее звание Героя Украины присваивалось только тем, кто проявил себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей".

Среди удостоенных сегодня – Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а ранее – комендант Майдана во время Революции Достоинства 2014 года. 30 августа 2025 года он погиб во время вооруженного покушения во Львове.

Также звание Героя Украины посмертно получил Степан Чубенко, школьник и вратарь "ДЮСШ-Авангард" из Краматорска, замученный и расстрелянный пророссийскими боевиками в 2014 году за свою проукраинскую позицию.

Кроме того, Героями стали Геннадий Афанасьев и Владимир Вакуленко.

Президент подчеркнул, что эти люди были защитниками идеи Украины, ее независимости.

Их жизнь была неодинаковой, они происходили из разных уголков страны – Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь олицетворяет Украину, которая проявила характер и выстояла против россии. Чтим всех наших Героев. Помним. И благодарим каждого, кто свою жизнь посвящает Украине