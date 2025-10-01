Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию и еще трем украинцам посмертно

$41.140.18
48.300.14
ukenru
10:38 • 838 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 1972 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 35534 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 32755 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 26458 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24807 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34497 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62797 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38762 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.6м/с
56%
757мм
Популярные новости
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 23289 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 22943 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 12803 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 18946 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9718 просмотра
публикации
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 1608 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 4400 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
06:00 • 35534 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 42921 просмотра
Осенний стол: что приготовить из тыквы, яблок и грушPhoto30 сентября, 13:38 • 6006 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Федор Вениславский
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 9844 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 23016 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 20732 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 24534 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 34719 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Тесла Модель Y
Бильд
Нефть марки Brent
АК-74

Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию и еще трем украинцам посмертно

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины четырем гражданам, включая народного депутата Андрея Парубия. Всего с начала полномасштабной войны 722 воина стали Героями Украины, 445 из них – посмертно.

Зеленский присвоил звание Героя Украины Андрею Парубию и еще трем украинцам посмертно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня подписал указы о присвоении высшего звания Героя Украины еще четырем гражданам, среди которых народный депутат Андрей Парубий. Всего с начала полномасштабной войны Героями Украины стали 722 воина, 445 из них – посмертно. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Телеграм. 

Детали

По словам президента, "за время войны высшее звание Героя Украины присваивалось только тем, кто проявил себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей".

Среди удостоенных сегодня – Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а ранее – комендант Майдана во время Революции Достоинства 2014 года. 30 августа 2025 года он погиб во время вооруженного покушения во Львове.

Также звание Героя Украины посмертно получил Степан Чубенко, школьник и вратарь "ДЮСШ-Авангард" из Краматорска, замученный и расстрелянный пророссийскими боевиками в 2014 году за свою проукраинскую позицию.

Кроме того, Героями стали Геннадий Афанасьев и Владимир Вакуленко.

Президент подчеркнул, что эти люди были защитниками идеи Украины, ее независимости. 

Их жизнь была неодинаковой, они происходили из разных уголков страны – Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь олицетворяет Украину, которая проявила характер и выстояла против россии. Чтим всех наших Героев. Помним. И благодарим каждого, кто свою жизнь посвящает Украине 

– отметил Зеленский.

Зеленский в День защитников и защитниц: Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, выстоит и против России01.10.25, 11:06 • 1610 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Донецкая область
Харьковская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
Владимир Вакуленко
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Краматорск
Львов