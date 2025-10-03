У Львові встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію - міськрада
Київ • УНН
Наступного тижня у Львові на фасаді будинку за адресою вул. Академіка С. Єфремова, 48, з’явиться меморіальна таблиця на честь Андрія Парубія. Про це повідомили у Львівській міській раді.
Наступного тижня у Львові на фасаді будинку за адресою вул. Академіка С. Єфремова, 48, з’явиться меморіальна таблиця на честь Андрія Парубія. Про це повідомили у Львівській міській раді, пише УНН.
Деталі
У Львові з'явиться пам'ятна табличка на честь Андрія Парубія.
У Львові наступного тижня встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію на фасаді будинку, що на вул. Академіка С. Єфремова, 48
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.
Нагадаємо
30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.
У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні підписав укази про присвоєння звання Героя України ще чотирьом громадянам, серед яких – народний депутат Андрій Парубій.