У Львові встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію - міськрада

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 1554 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 10812 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 15871 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
08:00 • 13831 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
07:29 • 15475 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
06:22 • 14531 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
06:14 • 14181 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 17855 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 30634 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 52460 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
70%
756мм
Популярнi новини
Понад 20 рейсів скасували в аеропорту Мюнхена через невідомі дрони - Reuters3 жовтня, 01:34 • 22346 перегляди
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 4272 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 17831 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 26939 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 9606 перегляди
Публікації
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 10809 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив
09:02 • 15869 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму05:32 • 27001 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 43719 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 51664 перегляди
Актуальнi люди
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Ніколь Кідман
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Одеська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 9694 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 24151 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 67312 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 75031 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 55662 перегляди
Актуальне
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Х-59

У Львові встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію - міськрада

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Наступного тижня у Львові на фасаді будинку за адресою вул. Академіка С. Єфремова, 48, з’явиться меморіальна таблиця на честь Андрія Парубія. Про це повідомили у Львівській міській раді.

У Львові встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію - міськрада

Наступного тижня у Львові на фасаді будинку за адресою вул. Академіка С. Єфремова, 48, з’явиться меморіальна таблиця на честь Андрія Парубія. Про це повідомили у Львівській міській раді, пише УНН.

Деталі

У Львові з'явиться пам'ятна табличка на честь Андрія Парубія. 

У Львові наступного тижня встановлять меморіальну таблицю Андрію Парубію на фасаді будинку, що на вул. Академіка С. Єфремова, 48 

– йдеться в повідомленні міськради.

Довідково

Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.

У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.

Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.

Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.

У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.

Нагадаємо

30 серпня УНН з посиланням на джерело повідомляло, що у Львові стріляли в Андрія Парубія.

У поліції згодом вказали, що стрілянина сталася близько опівдня. І що політичний діяч загинув.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні підписав укази про присвоєння звання Героя України ще чотирьом громадянам, серед яких – народний депутат Андрій Парубій.

Степан Гафтко

Суспільство
Андрій Парубій
Майдан Незалежності
Мітинги в Україні
Володимир Гройсман
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Львів