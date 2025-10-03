Во Львове установят мемориальную доску Андрею Парубию - горсовет
На следующей неделе во Львове на фасаде дома по адресу ул. Академика С. Ефремова, 48, появится мемориальная доска в честь Андрея Парубия. Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Детали
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.
Напомним
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня подписал указы о присвоении звания Героя Украины еще четырем гражданам, среди которых – народный депутат Андрей Парубий.