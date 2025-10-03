$41.280.05
Во Львове установят мемориальную доску Андрею Парубию - горсовет

Киев • УНН

 • 362 просмотра

На следующей неделе во Львове на фасаде дома по адресу ул. Академика С. Ефремова, 48, появится мемориальная доска в честь Андрея Парубия. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Во Львове установят мемориальную доску Андрею Парубию - горсовет

На следующей неделе во Львове на фасаде дома по адресу ул. Академика С. Ефремова, 48, появится мемориальная доска в честь Андрея Парубия. Об этом сообщили во Львовском городском совете, пишет УНН.

Детали

Во Львове появится памятная табличка в честь Андрея Парубия. 

Во Львове на следующей неделе установят мемориальную доску Андрею Парубию на фасаде дома по ул. Академика С. Ефремова, 48 

– говорится в сообщении горсовета.

Справка

Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.

В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.

Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.

Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.

В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.

Напомним

30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.

В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня подписал указы о присвоении звания Героя Украины еще четырем гражданам, среди которых – народный депутат Андрей Парубий.

Степан Гафтко

Общество
Андрей Парубий
Майдан Незалежности
Митинги в Украине
Владимир Гройсман
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Львов