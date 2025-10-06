Во Львове установят мемориальную доску Андрею Парубию: известна дата и место
Киев • УНН
Завтра во Львове на фасаде дома № 48 по улице Академика С. Ефремова установят мемориальную доску в честь Андрея Парубия, где он погиб. Церемония открытия начнется в 15:00, движение по улице будет временно перекрыто.
Завтра во Львове установят мемориальную доску в честь Андрея Парубия на фасаде дома № 48 по улице Академика С. Ефремова – именно там, где он погиб. Об этом в Телеграм сообщил Львовский городской совет, пишет УНН.
Детали
Церемония открытия начнется в 15:00. Организаторы призывают львовян учесть, что на время мероприятия движение по улице Академика С. Ефремова будет временно перекрыто.
Справка
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-председатель Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.
Напомним
На прошлой неделе сообщалось, что во Львове установят мемориальную доску Андрею Парубию.
30 августа УНН со ссылкой на источник сообщало, что во Львове стреляли в Андрея Парубия.
В полиции впоследствии указали, что стрельба произошла около полудня. И что политический деятель погиб.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о присвоении звания Героя Украины еще четырем гражданам, среди которых – народный депутат Андрей Парубий.