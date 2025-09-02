Син підозрюваного у вбивстві Парубія - зниклий безвісти герой Бахмута "Лемберг" - матір
Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Андрія Парубія, Михайло-Віктор Сцельніков (Лемберг), зник безвісти у Бахмуті. Його мати повідомила, що син не підтримував зв'язків з батьком і воював у розвідці 93-ї бригади.
Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайла Сцельнікова Михайло-Віктор з позивним Лемберг - захищав Україну від російських загарбників у розвідці 3-го мехбату 93-ї бригади. Пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення росії. З 20 травня 2023 року - вважається зниклим безвісти у Бахмуті. Його мати - колишня дружина підозрюваного, як і сам Лемберг, - із Сцельніковим зв'язки не підтримували. Про це Еспресо розповіла мати Михайла-Віктора Лемберга - Олена Чернінька, передає УНН.
"Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена", - повідомила Олена, яка написала відому книжку про свого сина "Лемберг: мамцю, ну не плач".
Олена Чернінька також висловила щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія.
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:
• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;
• російський слід;
• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.
