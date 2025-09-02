Син підозрюваного у вбивстві Парубія - зниклий безвісти герой Бахмута "Лемберг" - матір

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 42857 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 71582 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 113465 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 128766 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 70412 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133133 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48572 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86643 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53412 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108363 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 218097 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 217974 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 207564 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 204217 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 198858 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 42857 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 113465 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 128766 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 76398 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133133 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Михайло Федоров
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 8626 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 23969 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 27273 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 41893 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 86639 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
E-6 Mercury

Син підозрюваного у вбивстві Парубія - зниклий безвісти герой Бахмута "Лемберг" - матір

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Андрія Парубія, Михайло-Віктор Сцельніков (Лемберг), зник безвісти у Бахмуті. Його мати повідомила, що син не підтримував зв'язків з батьком і воював у розвідці 93-ї бригади.

Син підозрюваного у вбивстві Парубія - зниклий безвісти герой Бахмута "Лемберг" - матір

Син підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайла Сцельнікова Михайло-Віктор з позивним Лемберг - захищав Україну від російських загарбників у розвідці 3-го мехбату 93-ї бригади. Пішов добровольцем на фронт після повномасштабного вторгнення росії. З 20 травня 2023 року - вважається зниклим безвісти у Бахмуті. Його мати - колишня дружина підозрюваного, як і сам Лемберг, - із Сцельніковим зв'язки не підтримували. Про це Еспресо розповіла мати Михайла-Віктора Лемберга - Олена Чернінька, передає УНН.

"Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена", - повідомила Олена, яка написала відому книжку про свого сина "Лемберг: мамцю, ну не плач".

Олена Чернінька також висловила щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів. 

Є три основні версії мотивів вбивства Парубія:

• умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата;

• російський слід;

• особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. 

Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфікували, що інкримінують02.09.25, 18:05 • 3910 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Андрій Парубій
Національна поліція України
Україна
Бахмут
Львів