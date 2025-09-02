$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
публикации
Эксклюзивы
Сын подозреваемого в убийстве Парубия – пропавший без вести герой Бахмута "Лемберг" – мать

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Сын подозреваемого в убийстве экс-спикера Андрея Парубия, Михаил-Виктор Сцельников (Лемберг), пропал без вести в Бахмуте. Его мать сообщила, что сын не поддерживал связей с отцом и воевал в разведке 93-й бригады.

Сын подозреваемого в убийстве Парубия – пропавший без вести герой Бахмута "Лемберг" – мать

Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, Михаил-Виктор с позывным Лемберг – защищал Украину от российских захватчиков в разведке 3-го мехбата 93-й бригады. Ушел добровольцем на фронт после полномасштабного вторжения России. С 20 мая 2023 года – считается пропавшим без вести в Бахмуте. Его мать – бывшая жена подозреваемого, как и сам Лемберг, – со Сцельниковым связи не поддерживали. Об этом Эспрессо рассказала мать Михаила-Виктора Лемберга – Елена Чернинька, передает УНН.

"С подсудимым мы не поддерживали связи уже 27 лет. Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", - сообщила Елена, написавшая известную книгу о своем сыне "Лемберг: мамочка, ну не плачь".

Елена Чернинькая также выразила искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов. 

Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:

• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;

• российский след;

• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия. 

