Сын подозреваемого в убийстве Парубия – пропавший без вести герой Бахмута "Лемберг" – мать
Киев • УНН
Сын подозреваемого в убийстве экс-спикера Андрея Парубия, Михаил-Виктор Сцельников (Лемберг), пропал без вести в Бахмуте. Его мать сообщила, что сын не поддерживал связей с отцом и воевал в разведке 93-й бригады.
Сын Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, Михаил-Виктор с позывным Лемберг – защищал Украину от российских захватчиков в разведке 3-го мехбата 93-й бригады. Ушел добровольцем на фронт после полномасштабного вторжения России. С 20 мая 2023 года – считается пропавшим без вести в Бахмуте. Его мать – бывшая жена подозреваемого, как и сам Лемберг, – со Сцельниковым связи не поддерживали. Об этом Эспрессо рассказала мать Михаила-Виктора Лемберга – Елена Чернинька, передает УНН.
"С подсудимым мы не поддерживали связи уже 27 лет. Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена", - сообщила Елена, написавшая известную книгу о своем сыне "Лемберг: мамочка, ну не плачь".
Елена Чернинькая также выразила искренние соболезнования родным и близким Андрея Парубия.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Есть три основные версии мотивов убийства Парубия:
• умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата;
• российский след;
• личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.
