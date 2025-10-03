Убивство Андрія Парубія: підозрюваному додатково інкримінують державну зраду
Київ • УНН
Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Йому додатково висунуто обвинувачення у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. 52-річний львів'янин, підозрюваний у вбивстві Парубія 30 серпня сімома пострілами, перебуває під вартою без застави.
Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Окрім посягання на життя державного діяча та незаконного поводження зі зброєю, йому додатково висунуто обвинувачення у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури в кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія підозрюваному змінено раніше повідомлену підозру. На підставі здобутих нових доказів дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України
Нагадаємо
Андрія Парубія вбито 30 серпня цього року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.
Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.
Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.