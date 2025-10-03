Убивство Андрія Парубія: підозрюваному додатково інкримінують державну зраду

$41.280.05
48.500.13
ukenru
Ексклюзив
12:39 • 11374 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 15007 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13037 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26342 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28699 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19071 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19499 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.6м/с
57%
755мм
Популярнi новини
росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових3 жовтня, 04:29 • 7526 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 12720 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 35819 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19735 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10721 перегляди
Публікації
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 834 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10883 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 11374 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 15007 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 26342 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19861 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 27655 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 70660 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 78284 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 58722 перегляди
Актуальне
Forbes
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Убивство Андрія Парубія: підозрюваному додатково інкримінують державну зраду

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Йому додатково висунуто обвинувачення у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. 52-річний львів'янин, підозрюваний у вбивстві Парубія 30 серпня сімома пострілами, перебуває під вартою без застави.

Убивство Андрія Парубія: підозрюваному додатково інкримінують державну зраду

Львівська обласна прокуратура перекваліфікувала дії підозрюваного у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Окрім посягання на життя державного діяча та незаконного поводження зі зброєю, йому додатково висунуто обвинувачення у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану. Про це пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За погодженням керівника Львівської обласної прокуратури в кримінальному провадженні за фактом убивства народного депутата України Андрія Парубія підозрюваному змінено раніше повідомлену підозру. На підставі здобутих нових доказів дії підозрюваного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

Андрія Парубія вбито 30 серпня цього року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.

Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні стосунки підозрюваного з потерпілим.

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.

Альона Уткіна

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Львів