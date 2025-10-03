Убийство Андрея Парубия: подозреваемому дополнительно инкриминируют государственную измену
Киев • УНН
Львовская областная прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Ему дополнительно предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной во время военного положения. 52-летний львовянин, подозреваемый в убийстве Парубия 30 августа семью выстрелами, находится под стражей без залога.
Львовская областная прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Кроме посягательства на жизнь государственного деятеля и незаконного обращения с оружием, ему дополнительно предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной во время военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По согласованию руководителя Львовской областной прокуратуры в уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия подозреваемому изменено ранее сообщенное подозрение. На основании полученных новых доказательств действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины
Напомним
Андрей Парубий был убит 30 августа этого года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия, подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин. В настоящее время он находится под стражей без внесения залога.
Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.