Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Убийство Андрея Парубия: подозреваемому дополнительно инкриминируют государственную измену

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Львовская областная прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. Ему дополнительно предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной во время военного положения. 52-летний львовянин, подозреваемый в убийстве Парубия 30 августа семью выстрелами, находится под стражей без залога.

Убийство Андрея Парубия: подозреваемому дополнительно инкриминируют государственную измену

Львовская областная прокуратура переквалифицировала действия подозреваемого по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Кроме посягательства на жизнь государственного деятеля и незаконного обращения с оружием, ему дополнительно предъявлено обвинение в государственной измене, совершенной во время военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По согласованию руководителя Львовской областной прокуратуры в уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия подозреваемому изменено ранее сообщенное подозрение. На основании полученных новых доказательств действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины

- говорится в сообщении.

Напомним

Андрей Парубий был убит 30 августа этого года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия, подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин. В настоящее время он находится под стражей без внесения залога.

Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.

Алена Уткина

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Львов