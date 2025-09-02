У Львові прощаються з Андрієм Парубієм
Київ • УНН
Сьогодні у Львові проходить церемонія прощання з колишнім Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Чин похорону відбувається у Соборі святого Юра, де зібралася велика кількість людей, щоб віддати шану політику та державному діячу. Потік тих, хто хоче попрощатися з Парубієм, не вщухає, а черги до храму тягнуться за межі площі перед собором. У YouTube проходить пряма трансляція похорону, пише УНН.
Деталі
На церемонії присутні численні політики, колеги по парламентській роботі, побратими, а також друзі та небайдужі громадяни. Усі вони висловлюють співчуття рідним і згадують внесок Парубія у розвиток української державності та демократії.
Сотні людей приходять із квітами, плакатами та лампадами, створюючи атмосферу пам’яті та скорботи. Похорон Андрія Парубія відбувається під гучні оплески та слова вдячності за його службу країні.
Нагадаємо
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Наразі є три основні версії мотивів вбивства Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.
Довідково
Андрій Парубій - народний депутат Верховної Ради 6, 7, 8 і 9 скликань, ексголова Верховної Ради та екссекретар РНБО.
У 2016 році Парубія обрали головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, якого призначили прем’єр-міністром України.
Був секретарем РНБО з лютого по серпень 2014 року.
Проти Парубія того ж року був скоєний замах з використанням бойової гранати. Згодом у МВС повідомили, що замах готував співробітник УДО часів Януковича.
У 2013-2014 році під час Революції Гідності був комендантом Майдану, керівником Самооборони Майдану.