Во Львове прощаются с Андреем Парубием
Киев • УНН
Во Львове проходит церемония прощания с бывшим Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Соборе святого Юра, где собралось большое количество людей.
Сегодня во Львове проходит церемония прощания с бывшим Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Соборе святого Юра, где собралось большое количество людей, чтобы отдать дань уважения политику и государственному деятелю. Поток тех, кто хочет попрощаться с Парубием, не утихает, а очереди к храму тянутся за пределы площади перед собором. В YouTube проходит прямая трансляция похорон, пишет УНН.
Детали
На церемонии присутствуют многочисленные политики, коллеги по парламентской работе, побратимы, а также друзья и неравнодушные граждане. Все они выражают соболезнования родным и вспоминают вклад Парубия в развитие украинской государственности и демократии.
Сотни людей приходят с цветами, плакатами и лампадами, создавая атмосферу памяти и скорби. Похороны Андрея Парубия проходят под громкие аплодисменты и слова благодарности за его службу стране.
Напомним
30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.
Сейчас есть три основные версии мотивов убийства Парубия, в частности, это умышленное убийство в связи с политической деятельностью и российский след.
Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.
1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.
Справочно
Андрей Парубий - народный депутат Верховной Рады 6, 7, 8 и 9 созывов, экс-глава Верховной Рады и экс-секретарь СНБО.
В 2016 году Парубия избрали председателем Верховной Рады вместо Владимира Гройсмана, которого назначили премьер-министром Украины.
Был секретарем СНБО с февраля по август 2014 года.
Против Парубия в том же году было совершено покушение с использованием боевой гранаты. Впоследствии в МВД сообщили, что покушение готовил сотрудник УГО времен Януковича.
В 2013-2014 году во время Революции Достоинства был комендантом Майдана, руководителем Самообороны Майдана.