Заступник голови ВР Корнієнко під час прощання з Андрієм Парубієм поділився спогадами про загиблого політика

Убитий у Львові 30 серпня колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій був взірцем для багатьох поколінь патріотів. Він розумів важливість тих речей, які будуються на роки, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час прощання з загиблим політиком, пише УНН.

Деталі

Це була людина, яка була взірцем для багатьох поколінь патріотів. Для мене в якийсь момент, коли я став парламентарем, а потім став першим заступником, то це той унікальний випадок, коли будучи активним відстоювачем своїх ідей і провідником українського націоналізму, він одночасно розумів і важливість інституцій, не лише спільної конкретної дії, а якихось речей, які будують на роки - зазначив Корнієнко.

Доповнення

Сьогодні у Львові проходить церемонія прощання з колишнім Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Чин похорону відбувається у Соборі святого Юра, де зібралася велика кількість людей, щоб віддати шану політику та державному діячу. Потік тих, хто хоче попрощатися з Парубієм, не вщухає, а черги до храму тягнуться за межі площі перед собором.

Верховна Рада підготувала проєкт постанови про звернення до парламентів та урядів іноземних держав через вбивство Андрія Парубія. Документ закликає світ до реакції та підтримки України у розслідуванні злочину.