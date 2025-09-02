$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
748мм
Публікації
Заступник голови ВР Корнієнко під час прощання з Андрієм Парубієм поділився спогадами про загиблого політика

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Олександр Корнієнко згадав Андрія Парубія як взірець патріота, що розумів важливість інституцій. Церемонія прощання з ексголовою ВР проходить у Львові.

Заступник голови ВР Корнієнко під час прощання з Андрієм Парубієм поділився спогадами про загиблого політика

Убитий у Львові 30 серпня колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій був взірцем для багатьох поколінь патріотів. Він розумів важливість тих речей, які будуються на роки, заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко під час прощання з загиблим політиком, пише УНН.

Деталі

Це була людина, яка була взірцем для багатьох поколінь патріотів. Для мене в якийсь момент, коли я став парламентарем, а потім став першим заступником, то це той унікальний випадок, коли будучи активним відстоювачем своїх ідей і провідником українського націоналізму, він одночасно розумів і важливість інституцій, не лише спільної конкретної дії, а якихось речей, які будують на роки

- зазначив Корнієнко. 

Доповнення

Сьогодні у Львові проходить церемонія прощання з колишнім Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Чин похорону відбувається у Соборі святого Юра, де зібралася велика кількість людей, щоб віддати шану політику та державному діячу. Потік тих, хто хоче попрощатися з Парубієм, не вщухає, а черги до храму тягнуться за межі площі перед собором.

Верховна Рада підготувала проєкт постанови про звернення до парламентів та урядів іноземних держав через вбивство Андрія Парубія. Документ закликає світ до реакції та підтримки України у розслідуванні злочину.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Андрій Парубій
Верховна Рада України
Україна
Львів