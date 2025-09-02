Заместитель председателя ВР Корниенко во время прощания с Андреем Парубием поделился воспоминаниями о погибшем политике

Убитый во Львове 30 августа бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий был образцом для многих поколений патриотов. Он понимал важность тех вещей, которые строятся на годы, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко во время прощания с погибшим политиком, пишет УНН.

Детали

Это был человек, который был образцом для многих поколений патриотов. Для меня в какой-то момент, когда я стал парламентарием, а потом стал первым заместителем, это тот уникальный случай, когда будучи активным отстаивателем своих идей и проводником украинского национализма, он одновременно понимал и важность институтов, не только совместного конкретного действия, а каких-то вещей, которые строят на годы - отметил Корниенко.

Дополнение

Сегодня во Львове проходит церемония прощания с бывшим Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Соборе святого Юра, где собралось большое количество людей, чтобы отдать дань уважения политику и государственному деятелю. Поток тех, кто хочет попрощаться с Парубием, не утихает, а очереди к храму тянутся за пределы площади перед собором.

Верховная Рада подготовила проект постановления об обращении к парламентам и правительствам иностранных государств из-за убийства Андрея Парубия. Документ призывает мир к реакции и поддержке Украины в расследовании преступления.