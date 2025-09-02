Рада звернеться до світу через вбивство ексголови парламенту Андрія Парубія

Верховна Рада України підготувала проєкт постанови про Звернення до парламентів і урядів іноземних держав та міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата, колишнього Голови парламенту Андрія Парубія. Про це йдеться в картці законопроєкту, інформує сайт Верховної Ради, пише УНН.

Деталі

Документ має на меті інформувати світову спільноту про трагедію та закликати до належної реакції й підтримки України у розслідуванні цього злочину.

У проєкті постанови зазначено, що Парубій зробив значний внесок у розвиток української державності та демократичних інституцій, а його вбивство є не лише втратою для країни, а й сигналом про загрозу політичній стабільності. Звернення містить прохання про міжнародне сприяння у розслідуванні та притягненні до відповідальності осіб, причетних до злочину.

Документ також підкреслює необхідність солідарності світової спільноти з Україною та підтримки її у протидії політичному насильству й захисті демократичних цінностей.

Нагадаємо

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Наразі є три основні версії мотивів вбивства Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.

1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.