Рада обратится к миру из-за убийства экс-главы парламента Андрея Парубия

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Верховная Рада подготовила проект постановления об обращении к парламентам и правительствам иностранных государств из-за убийства Андрея Парубия. Документ призывает мир к реакции и поддержке Украины в расследовании преступления.

Рада обратится к миру из-за убийства экс-главы парламента Андрея Парубия

Верховная Рада Украины подготовила проект постановления об Обращении к парламентам и правительствам иностранных государств и международным организациям в связи с убийством народного депутата, бывшего Председателя парламента Андрея Парубия. Об этом говорится в карточке законопроекта, информирует сайт Верховной Рады, пишет УНН.

Детали

Документ имеет целью информировать мировое сообщество о трагедии и призвать к надлежащей реакции и поддержке Украины в расследовании этого преступления.

В проекте постановления указано, что Парубий внес значительный вклад в развитие украинской государственности и демократических институтов, а его убийство является не только потерей для страны, но и сигналом об угрозе политической стабильности. Обращение содержит просьбу о международном содействии в расследовании и привлечении к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Документ также подчеркивает необходимость солидарности мирового сообщества с Украиной и поддержки ее в противодействии политическому насилию и защите демократических ценностей.

Напомним

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Сейчас есть три основные версии мотивов убийства Парубия, в частности, это умышленное убийство в связи с политической деятельностью и российский след.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО. 

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия. 

Степан Гафтко

ПолитикаКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Верховная Рада
Украина
Львов