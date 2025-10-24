Вбивство Парубія: підозрюваному продовжили арешт
Київ • УНН
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія залишається під вартою. Таке рішення ухвалив суд.
Підозрюваний у вбивстві політика Андрія Парубія залишиться під вартою, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави
Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).
Нагадаємо
Андрія Парубія вбито 30 серпня цього року у Львові 7 пострілами. За даними слідства підозрюваним у цьому злочині є 52-річний львівʼянин. Наразі він знаходиться під вартою без внесення застави.
Поліція розглядала три основні версії мотивів цього злочину: умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю народного депутата, російський слід, особисті неприязні відносини підозрюваного з потерпілим. Очільник Нацполіції України Іван Вигівський заявляв, що пріоритетним є відпрацювання інформації щодо можливого російського сліду.