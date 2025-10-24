Убийство Парубия: подозреваемому продлили арест
Киев • УНН
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия остается под стражей. Такое решение принял суд.
Подозреваемый в убийстве политика Андрея Парубия останется под стражей, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд продлил содержание под стражей 52-летнего львовянина, подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Подозреваемый и в дальнейшем будет находиться под стражей без права внесения залога
Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь народного депутата и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Напомним
Андрей Парубий был убит 30 августа этого года во Львове 7 выстрелами. По данным следствия, подозреваемым в этом преступлении является 52-летний львовянин. Сейчас он находится под стражей без внесения залога.
Полиция рассматривала три основные версии мотивов этого преступления: умышленное убийство в связи с политической деятельностью народного депутата, российский след, личные неприязненные отношения подозреваемого с потерпевшим. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявлял, что приоритетным является отработка информации о возможном российском следе.