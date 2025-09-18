ЦВК: передумов для виборчих кампаній на сьогодні немає, коштів у Бюджеті-2026 на вибори не передбачено

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 2956 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 9644 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 17677 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 12988 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13100 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 22128 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14307 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 42580 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42905 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33047 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.7м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 10338 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 19183 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 17374 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 8244 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 8486 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 8614 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 17702 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 17441 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 22143 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 42592 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Донецька область
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 19234 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22589 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23003 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 21661 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51033 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
Іскандер (ОТРК)

ЦВК: передумов для виборчих кампаній на сьогодні немає, коштів у Бюджеті-2026 на вибори не передбачено

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що наразі немає передумов для проведення виборчих кампаній в Україні. У проєкті Держбюджету на 2026 рік не передбачено 20 млрд гривень на їх проведення.

ЦВК: передумов для виборчих кампаній на сьогодні немає, коштів у Бюджеті-2026 на вибори не передбачено

На сьогодні немає жодних передумов для проведення конкретних виборчих кампаній в Україні, а в проєкті Державного бюджету на 2026 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі одного з телеканалів у четвер, передає УНН.

Деталі

"Ми напрацьовуємо законодавчі пропозиції, пов’язані з майбутніми повоєнними виборами. На сьогодні, відповідно до законодавства, передумов для проведення виборів не існує. Законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного і надзвичайного стану вибори не проводяться, а Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів під час воєнного і надзвичайного стану проведені не можуть бути", - сказав Дубовик.

Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17.09.25, 07:55 • 44564 перегляди

Він зазначив, що в проєкті закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" не передбачено коштів на проведення виборів, які лише за підрахунками ЦВК вибори коштували б 20 млрд гривень.

"Без грошей не може бути виборів, у проєкті держбюджету їх немає. Жодних передумов для конкретних виборчих кампаній на сьогодні немає, як законодавчих, так і фінансових, так і об’єктивних", - додав Дубовик.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія.

Павло Башинський

Політика
Андрій Парубій
Україна