ЦВК: передумов для виборчих кампаній на сьогодні немає, коштів у Бюджеті-2026 на вибори не передбачено

На сьогодні немає жодних передумов для проведення конкретних виборчих кампаній в Україні, а в проєкті Державного бюджету на 2026 рік не передбачено коштів на проведення виборів. Про це заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі одного з телеканалів у четвер, передає УНН.

Деталі

"Ми напрацьовуємо законодавчі пропозиції, пов’язані з майбутніми повоєнними виборами. На сьогодні, відповідно до законодавства, передумов для проведення виборів не існує. Законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного і надзвичайного стану вибори не проводяться, а Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів під час воєнного і надзвичайного стану проведені не можуть бути", - сказав Дубовик.

Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп

Він зазначив, що в проєкті закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" не передбачено коштів на проведення виборів, які лише за підрахунками ЦВК вибори коштували б 20 млрд гривень.

"Без грошей не може бути виборів, у проєкті держбюджету їх немає. Жодних передумов для конкретних виборчих кампаній на сьогодні немає, як законодавчих, так і фінансових, так і об’єктивних", - додав Дубовик.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України замість Андрія Парубія.