ЦИК: предпосылок для избирательных кампаний на сегодня нет, средств в Бюджете-2026 на выборы не предусмотрено

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для проведения конкретных избирательных кампаний в Украине, а в проекте Государственного бюджета на 2026 год не предусмотрено средств на проведение выборов. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в эфире одного из телеканалов в четверг, передает УНН.

Детали

"Мы разрабатываем законодательные предложения, связанные с будущими послевоенными выборами. На сегодняшний день, согласно законодательству, предпосылок для проведения выборов не существует. Законодательство о военном положении четко говорит, что во время действия военного и чрезвычайного положения выборы не проводятся, а Конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов во время военного и чрезвычайного положения проведены не могут быть", - сказал Дубовик.

Он отметил, что в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2026 год" не предусмотрено средств на проведение выборов, которые только по подсчетам ЦИК выборы стоили бы 20 млрд гривен.

"Без денег не может быть выборов, в проекте госбюджета их нет. Никаких предпосылок для конкретных избирательных кампаний на сегодняшний день нет, как законодательных, так и финансовых, так и объективных", - добавил Дубовик.

Напомним

