Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп

Выборы в Верховную Раду Украины могут состояться уже в ближайшие месяцы. Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный заявил, что каденция действующего парламента подходит к концу, передает УНН со ссылкой на публикацию депутата в социальной сети Facebook.

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, и до завершения ее работы - одна, максимум две сессии.

Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента