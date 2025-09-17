$41.230.05
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Народный депутат Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, призывая президента Зеленского предоставить четкие указания относительно сроков парламентских выборов. Местные выборы, запланированные на октябрь, не состоятся из-за военного положения.

Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп

Выборы в Верховную Раду Украины могут состояться уже в ближайшие месяцы. Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный заявил, что каденция действующего парламента подходит к концу, передает УНН со ссылкой на публикацию депутата в социальной сети Facebook.

Детали

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, и до завершения ее работы - одна, максимум две сессии.

Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента

- говорится в сообщении.

По словам депутата, это связано с завершением войны в Украине.

Дмитрий Черный также призвал президента Владимира Зеленского высказаться относительно возможных сроков парламентских выборов и дать четкие установки и ориентиры.

Именно поэтому сегодня мы ожидаем от Президента Зеленского четких установок и ориентиров. Потому что время, оставшееся этому Совету, должно быть использовано качественно и продуктивно. Не для политических распрей, а исключительно на благо государства

- написал Дмитрий Черный.

"Считаю, что это наш последний шанс использовать время мудро. Последний шанс действовать ради безопасности и будущего страны. И мы не имеем права потратить его на внутренние политические противостояния", - добавил он.

Напомним

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что местные выборы, запланированные на последнее воскресенье октября этого года, не состоятся из-за действия военного положения. Члены территориальных избирательных комиссий, сформированные в 2020 году, будут продолжать свои полномочия.

Рада официально возобновила трансляцию заседаний16.09.25, 10:19 • 2134 просмотра

Вита Зеленецкая

Политика
Слуга народа
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина