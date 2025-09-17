Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, призывая президента Зеленского предоставить четкие указания относительно сроков парламентских выборов. Местные выборы, запланированные на октябрь, не состоятся из-за военного положения.
Выборы в Верховную Раду Украины могут состояться уже в ближайшие месяцы. Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный заявил, что каденция действующего парламента подходит к концу, передает УНН со ссылкой на публикацию депутата в социальной сети Facebook.
Детали
Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный считает, что деятельность Верховной Рады IX созыва подходит к концу, и до завершения ее работы - одна, максимум две сессии.
Отсчет пошел на недели. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению, и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента
По словам депутата, это связано с завершением войны в Украине.
Дмитрий Черный также призвал президента Владимира Зеленского высказаться относительно возможных сроков парламентских выборов и дать четкие установки и ориентиры.
Именно поэтому сегодня мы ожидаем от Президента Зеленского четких установок и ориентиров. Потому что время, оставшееся этому Совету, должно быть использовано качественно и продуктивно. Не для политических распрей, а исключительно на благо государства
"Считаю, что это наш последний шанс использовать время мудро. Последний шанс действовать ради безопасности и будущего страны. И мы не имеем права потратить его на внутренние политические противостояния", - добавил он.
Напомним
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что местные выборы, запланированные на последнее воскресенье октября этого года, не состоятся из-за действия военного положения. Члены территориальных избирательных комиссий, сформированные в 2020 году, будут продолжать свои полномочия.
