Рада официально возобновила трансляцию заседаний
Киев • УНН
Верховная Рада впервые за почти четыре года возобновила онлайн-трансляцию заседаний 16 сентября. Это произошло после требований общественных организаций и СМИ, а также голосования нардепов 4 сентября.
Детали
Так, Рада запустила прямую трансляцию своего заседания сегодня, 16 сентября.
31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину состоялась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады. Перед этим ряд общественных организаций и СМИ требовали немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. В частности, из-за рассмотрения законопроекта о возобновлении полномочий НАБУ и САП.
Контекст
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
4 сентября нардепы проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 народных депутатов.
Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры будут доступны на телеканале и YouTube-канале "Рада" с 16 сентября.