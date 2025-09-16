$41.280.03
Рада официально возобновила трансляцию заседаний

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Верховная Рада впервые за почти четыре года возобновила онлайн-трансляцию заседаний 16 сентября. Это произошло после требований общественных организаций и СМИ, а также голосования нардепов 4 сентября.

Рада официально возобновила трансляцию заседаний

Верховная Рада запустила онлайн-трансляцию заседания впервые за почти четыре года, передает УНН.

Детали

Так, Рада запустила прямую трансляцию своего заседания сегодня, 16 сентября.

31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину состоялась онлайн-трансляция заседания Верховной Рады. Перед этим ряд общественных организаций и СМИ требовали немедленно возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады. В частности, из-за рассмотрения законопроекта о возобновлении полномочий НАБУ и САП.

Контекст

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

4 сентября нардепы проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 народных депутатов.

Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры будут доступны на телеканале и YouTube-канале "Рада" с 16 сентября.

Анна Мурашко

Политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина