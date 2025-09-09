Трансляції засідань Ради офіційно повертаються, Стефанчук підписав постанову - нардеп Юрчишин

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення трансляцій засідань. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань парламенту. Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі та YouTube-каналі "Рада" з 16 вересня. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, пише УНН. Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав голова Руслан Стефанчук. Дякую при нагоді за чесний діалог та це рішення. Також дякую всім колегам по парламенту, які підтримали постанову - йдеться у повідомленні. Нардеп зауважив, що найближче засідання відбудеться 16 вересня, Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та ютуб-каналі "Рада" - наголосив нардеп. Нагадаємо У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану. "Встановити, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України може бути обмежено державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України про уведення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативноправових актів", - йшлося у проєкті постанови. 4 вересня Народні депутати України проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. За це рішення віддали голоси 266 нардепів.