Трансляції засідань Ради офіційно повертаються, Стефанчук підписав постанову - нардеп Юрчишин

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 34343 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
9 вересня, 07:10 • 60628 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:01 • 53742 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 33844 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29283 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28083 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40005 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 58417 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29347 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
9 вересня, 07:22 • 37566 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 28595 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters
9 вересня, 08:15 • 7864 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
12:18 • 9350 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
12:18 • 5500 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
9 вересня, 07:22 • 37629 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:10 • 60628 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 07:01 • 53742 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 58417 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 49591 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Йонас Гахр Сторе
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Непал
Донецька область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
9 вересня, 07:45 • 28641 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39 • 30534 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06 • 29438 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53 • 98578 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47 • 55376 перегляди
The Washington Post
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Трансляції засідань Ради офіційно повертаються, Стефанчук підписав постанову - нардеп Юрчишин

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про повернення трансляцій засідань. Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Трансляції засідань Ради офіційно повертаються, Стефанчук підписав постанову - нардеп Юрчишин

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань парламенту. Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі та YouTube-каналі "Рада" з 16 вересня. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, пише УНН.

Постанову про відновлення трансляцій Верховної Ради підписав голова Руслан Стефанчук. Дякую при нагоді за чесний діалог та це рішення. Також дякую всім колегам по парламенту, які підтримали постанову

- йдеться у повідомленні.

Нардеп зауважив, що найближче засідання відбудеться  16 вересня,

Ця дата має стати початком, відколи ви постійно зможете бачити трансляції наживо на телеканалі та ютуб-каналі "Рада"

- наголосив нардеп.

Нагадаємо

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

"Встановити, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України може бути обмежено державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України про уведення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативноправових актів", - йшлося у проєкті постанови.

4 вересня Народні депутати України проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. За це рішення віддали голоси 266 нардепів.

Ольга Розгон

Верховна Рада України
Руслан Стефанчук