Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трансляции заседаний Рады официально возвращаются, Стефанчук подписал постановление - нардеп Юрчишин

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возвращении трансляций заседаний. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры будут доступны на телеканале и YouTube-канале "Рада" с 16 сентября. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, пишет УНН.

Постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук. Спасибо при случае за честный диалог и это решение. Также спасибо всем коллегам по парламенту, которые поддержали постановление

- говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что ближайшее заседание состоится 16 сентября,

Эта дата должна стать началом, когда вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на телеканале и ютуб-канале "Рада"

- подчеркнул нардеп.

Напомним

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

"Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов", - говорилось в проекте постановления.

4 сентября Народные депутаты Украины проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 нардепов.

Ольга Розгон

