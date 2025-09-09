Трансляции заседаний Рады официально возвращаются, Стефанчук подписал постановление - нардеп Юрчишин
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал постановление о возвращении трансляций заседаний. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры будут доступны на телеканале и YouTube-канале "Рада" с 16 сентября. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, пишет УНН.
Постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук. Спасибо при случае за честный диалог и это решение. Также спасибо всем коллегам по парламенту, которые поддержали постановление
Нардеп отметил, что ближайшее заседание состоится 16 сентября,
Эта дата должна стать началом, когда вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на телеканале и ютуб-канале "Рада"
Напомним
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
"Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов", - говорилось в проекте постановления.
4 сентября Народные депутаты Украины проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 нардепов.