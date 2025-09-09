Трансляции заседаний Рады официально возвращаются, Стефанчук подписал постановление - нардеп Юрчишин

Председатель ВР Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры будут доступны на телеканале и YouTube-канале "Рада" с 16 сентября. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, пишет УНН.

Постановление о возобновлении трансляций Верховной Рады подписал председатель Руслан Стефанчук. Спасибо при случае за честный диалог и это решение. Также спасибо всем коллегам по парламенту, которые поддержали постановление - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что ближайшее заседание состоится 16 сентября,

Эта дата должна стать началом, когда вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на телеканале и ютуб-канале "Рада" - подчеркнул нардеп.

Напомним

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

"Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов", - говорилось в проекте постановления.

4 сентября Народные депутаты Украины проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 нардепов.