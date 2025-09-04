$41.370.01
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Народні депутати проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. За це рішення віддали голоси 266 нардепів.

У Верховній Раді проголосували за відновлення прямих трансляцій засідань народних депутатів. "За" проголосували 266 народних обранців, повідомляє УНН з посиланням на засідання українського парламенту.

Деталі

Народні депутати України проголосували за постанову 13719 про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради, яка була зареєстрована 29 серпня цього року.

Трансляції Ради запрацюють, коли постанова набуде чинності, після того, як її підпише спікер.

1 вересня погоджувальна рада з ініціативи Руслана Стефанчука та Олександра Корнієнка направила постанову на розгляд комітету з питань регламенту, який розглянув постанову 2 вересня.

Нагадаємо

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

Встановити, що в період дії воєнного стану здійснення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної Ради України може бути обмежено державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради України відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України про уведення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану та інших нормативноправових актів

 - йшлося у проєкті постанови.

Павло Зінченко

