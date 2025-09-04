Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний

В Верховной Раде проголосовали за возобновление прямых трансляций заседаний народных депутатов. "За" проголосовали 266 народных избранников, сообщает УНН со ссылкой на заседание украинского парламента.

Народные депутаты Украины проголосовали за постановление 13719 о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады, которое было зарегистрировано 29 августа этого года.

Трансляции Рады заработают, когда постановление вступит в силу, после того, как его подпишет спикер.

1 сентября согласительный совет по инициативе Руслана Стефанчука и Александра Корниенко направил постановление на рассмотрение комитета по вопросам регламента, который рассмотрел постановление 2 сентября.

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов