Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Киев • УНН
Народные депутаты проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 нардепов.
В Верховной Раде проголосовали за возобновление прямых трансляций заседаний народных депутатов. "За" проголосовали 266 народных избранников, сообщает УНН со ссылкой на заседание украинского парламента.
Подробности
Народные депутаты Украины проголосовали за постановление 13719 о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады, которое было зарегистрировано 29 августа этого года.
Трансляции Рады заработают, когда постановление вступит в силу, после того, как его подпишет спикер.
1 сентября согласительный совет по инициативе Руслана Стефанчука и Александра Корниенко направил постановление на рассмотрение комитета по вопросам регламента, который рассмотрел постановление 2 сентября.
Напомним
В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.
Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов