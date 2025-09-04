$41.370.01
08:52 • 1240 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 1596 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 4150 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 4350 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 21895 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 35179 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 38323 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 36634 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 65006 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 27387 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Народные депутаты проголосовали за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады. За это решение отдали голоса 266 нардепов.

Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний

В Верховной Раде проголосовали за возобновление прямых трансляций заседаний народных депутатов. "За" проголосовали 266 народных избранников, сообщает УНН со ссылкой на заседание украинского парламента.

Подробности

Народные депутаты Украины проголосовали за постановление 13719 о возобновлении трансляций заседаний Верховной Рады, которое было зарегистрировано 29 августа этого года.

Трансляции Рады заработают, когда постановление вступит в силу, после того, как его подпишет спикер.

1 сентября согласительный совет по инициативе Руслана Стефанчука и Александра Корниенко направил постановление на рассмотрение комитета по вопросам регламента, который рассмотрел постановление 2 сентября.

Напомним

В сентябре 2022 года парламент принял постановление №7739, которым запретил транслировать свои заседания на время действия в Украине военного положения.

Установить, что в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О доступе к публичной информации", "О правовом режиме военного положения", указами Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по реализации единой информационной политики в условиях военного положения и других нормативно-правовых актов

 - говорилось в проекте постановления.

Павел Зинченко

