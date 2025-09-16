Рада офіційно відновила трансляцію засідань

$41.280.03
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по Запоріжжю 15 вересня, 22:34
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПД 16 вересня, 00:27
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження 16 вересня, 02:28
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3" 07:02
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico 07:25
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру 08:08
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу 15 вересня, 19:06
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах 15 вересня, 09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт 15 вересня, 08:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Київська область
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців 15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина 15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км 14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію 13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні 12 вересня, 14:01
Шахед-136
Fox News
Facebook
БМ-30 «Смерч»
E-6 Mercury

Рада офіційно відновила трансляцію засідань

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Верховна Рада вперше за майже чотири роки відновила онлайн-трансляцію засідань 16 вересня. Це сталося після вимог громадських організацій та ЗМІ, а також голосування нардепів 4 вересня.

Верховна Рада запустила онлайн-трансляцію засідання вперше за майже чотири роки, передає УНН.

Деталі

Так, Рада запустила пряму трансляцію свого засідання сьогодні, 16 вересня.

31 липня вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відбулась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради. Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП.

Контекст

У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.

4 вересня нардепи проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. За це рішення віддали голоси 266 народних депутатів.

Голова ВР Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань парламенту. Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі та YouTube-каналі "Рада" з 16 вересня.

Анна Мурашко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна