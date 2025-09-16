Рада офіційно відновила трансляцію засідань
Київ • УНН
Верховна Рада вперше за майже чотири роки відновила онлайн-трансляцію засідань 16 вересня. Це сталося після вимог громадських організацій та ЗМІ, а також голосування нардепів 4 вересня.
Деталі
Так, Рада запустила пряму трансляцію свого засідання сьогодні, 16 вересня.
31 липня вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну відбулась онлайн-трансляція засідання Верховної Ради. Перед цим низка громадських організацій та ЗМІ вимагали негайно відновити онлайн-трансляції пленарних засідань Верховної Ради. Зокрема, через розгляд законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП.
Контекст
У вересні 2022 року парламент ухвалив постанову №7739, якою заборонив транслювати свої засідання на час дії в Україні воєнного стану.
4 вересня нардепи проголосували за відновлення трансляцій засідань Верховної Ради. За це рішення віддали голоси 266 народних депутатів.
Голова ВР Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань парламенту. Прямі ефіри будуть доступні на телеканалі та YouTube-каналі "Рада" з 16 вересня.