Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп
Вибори до Верховної Ради України можуть відбутися вже в найближчі місяці. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний заявив, що каденція чинного парламенту добігає кінця, передає УНН з посиланням на публікацію депутата у соціальній мережі Facebook.
Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи - одна, максимум дві сесії.
Відлік пішов на тижні. Я звичайно можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення і ми працюємо свою якщо не останню то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту
За словами деутата, це пов'язано з завершенням війни в Україні.
Дмитро Чорний також закликав президента Володимира Зеленського висловитися щодо можливих строків парламентських виборів та надати чіткі настанови й орієнтири.
Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави
"Вважаю, що це наш останній шанс використати час мудро. Останній шанс діяти заради безпеки й майбутнього країни. І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння", - додав він.
Нагадаємо
Центральна виборча комісія України повідомила, що місцеві вибори, заплановані на останню неділю жовтня цього року, не відбудуться через дію воєнного стану. Члени територіальних виборчих комісій, сформовані у 2020 році, продовжуватимуть свої повноваження.
