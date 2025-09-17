Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп

$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 23208 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 42177 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 26571 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 42401 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 58502 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 26257 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 45236 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37407 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17042 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 38015 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Убивство Чарлі Кірка: прокурор Юти висунув офіційні звинувачення Тайлеру Робінсону, вимагатиме смертної кари16 вересня, 19:05 • 2678 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 10480 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 6686 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 10279 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 10461 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 13510 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 20577 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 51684 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 50451 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 55031 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Народний депутат Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, закликаючи президента Зеленського надати чіткі настанови щодо строків парламентських виборів. Місцеві вибори, заплановані на жовтень, не відбудуться через воєнний стан.

Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп

Вибори до Верховної Ради України можуть відбутися вже в найближчі місяці. Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний заявив, що каденція чинного парламенту добігає кінця, передає УНН з посиланням на публікацію депутата у соціальній мережі Facebook.

Деталі

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи - одна, максимум дві сесії.

Відлік пішов на тижні. Я звичайно можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення і ми працюємо свою якщо не останню то точно передостанню сесію. Уже наступного року, ймовірно, країна матиме новий склад парламенту

- йдеться у дописі.

 За словами деутата, це пов'язано з завершенням війни в Україні.

Дмитро Чорний також закликав президента Володимира Зеленського висловитися щодо можливих строків парламентських виборів та надати чіткі настанови й орієнтири.

Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави

- написав Дмитро Чорний.

"Вважаю, що це наш останній шанс використати час мудро. Останній шанс діяти заради безпеки й майбутнього країни. І ми не маємо права витратити його на внутрішні політичні протистояння", - додав він.

Нагадаємо

Центральна виборча комісія України повідомила, що місцеві вибори, заплановані на останню неділю жовтня цього року, не відбудуться через дію воєнного стану. Члени територіальних виборчих комісій, сформовані у 2020 році, продовжуватимуть свої повноваження.

Рада офіційно відновила трансляцію засідань16.09.25, 10:19 • 2132 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна