Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Київ • УНН
Галицький районний суд Львова сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу 52-річному львів'янину, підозрюваному у вбивстві ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без можливості застави.
Галицький районний суд Львова планує сьогодні о 13:00 розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Про це повідомили журналісту УНН у Львівській обласній прокуратурі.
Деталі
За інформацією від прокуратури, попередньо обрання запобіжного заходу підозрюваному 52-річному львів’янину заплановано о 13:00 в Галицькому районному суді Львова.
Генеральна прокуратура повідомляла, що буде клопотати про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Доповнення
30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.
Наразі є три основні версії мотивів вбивства Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід.
Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО.
1 вересня затриманому львів’янину було повідомлено про підозру у вбивстві Парубія.