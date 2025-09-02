$41.320.06
Ексклюзив
07:02 • 100 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 6456 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 7954 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 24575 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 37802 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 50599 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 45991 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 190092 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 107487 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 198561 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Ексклюзив
06:00 • 6484 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 50664 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 198609 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Галицький районний суд Львова сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу 52-річному львів'янину, підозрюваному у вбивстві ексголови Верховної Ради Андрія Парубія. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без можливості застави.

Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному

Галицький районний суд Львова планує сьогодні о 13:00 розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Про це повідомили журналісту УНН у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі

За інформацією від прокуратури, попередньо обрання запобіжного заходу підозрюваному 52-річному львів’янину заплановано о 13:00 в Галицькому районному суді Львова.

Генеральна прокуратура повідомляла, що буде клопотати про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія не був кур’єром - Нацполіція01.09.25, 12:36 • 3650 переглядiв

Доповнення

30 серпня 2025 року у Львові застрелили ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція повідомляла, що у Парубія було здійснено близько 8 пострілів.

Наразі є три основні версії мотивів вбивства Парубія, зокрема, це умисне вбивство у зв’язку із політичною діяльністю та російський слід.

Також поліція Львівщини аналізує, чи надходили погрози вбитому нардепу Андрію Парубію. У 2014 році Парубій потрапляв у список на ліквідацію за діяльність секретаря РНБО. 

1 вересня затриманому львів’янину було  повідомлено про підозру у вбивстві Парубія. 

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Парубій
Національна поліція України
Львів