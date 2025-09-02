$41.370.05
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Галицкий районный суд Львова сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения 52-летнему львовянину, подозреваемому в убийстве экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей без возможности залога.

Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому

Галицкий районный суд Львова планирует сегодня в 13:00 рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве нардепа Андрея Парубия. Об этом сообщили журналисту УНН во Львовской областной прокуратуре.

Детали

По информации прокуратуры, предварительно избрание меры пресечения подозреваемому 52-летнему львовянину запланировано на 13:00 в Галицком районном суде Львова.

Генеральная прокуратура сообщала, что будет ходатайствовать о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не был курьером - Нацполиция01.09.25, 12:36 • 3692 просмотра

Дополнение

30 августа 2025 года во Львове застрелили экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция сообщала, что в Парубия было произведено около 8 выстрелов.

Сейчас есть три основные версии мотивов убийства Парубия, в частности, это умышленное убийство в связи с политической деятельностью и российский след.

Также полиция Львовщины анализирует, поступали ли угрозы убитому нардепу Андрею Парубию. В 2014 году Парубий попадал в список на ликвидацию за деятельность секретаря СНБО.

1 сентября задержанному львовянину было сообщено о подозрении в убийстве Парубия.

Анна Мурашко

