Львівська прокуратура спростувала чутки про нібито знайдену зброю з якої вбили Парубія

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Обласна прокуратура спростувала інформацію про знайдений пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія. Зброю досі не виявили, пошуки тривають.

Львівська прокуратура спростувала чутки про нібито знайдену зброю з якої вбили Парубія

У соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито знайдений пістолет, з якого було вбито народного депутата України Андрія Парубія. Львівська обласна прокуратура офіційно заявила, що ця інформація не відповідає дійсності, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, зброю, з якої стріляв нападник, досі не виявлено, пошукові заходи тривають.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові 52-річний чоловік відкрив вогонь по політику, здійснивши вісім пострілів. Від отриманих поранень Андрій Парубій загинув на місці.

Зловмисника було оперативно затримано. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та посягання на життя народного депутата у зв’язку з його державною діяльністю (ст. 112 КК України).

Закликаємо представників медіа та громадськість користуватися виключно перевіреною офіційною інформацією

- повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

Нагадаємо

2 вересня дії підозрюваного у справі вбивства ексголови ВР Андрія Парубія перекваліфікували. Тепер йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата.

Також згодом у ході слідства стало відомо, що у підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія не було спільників. Підозрюваний планував переховуватись на Хмельниччині та чекав інформації для перетину кордону.

Опублікована петиція про присвоєння звання Героя України Андрію Парубію посмертно набрала станом на 10 вересня вже майже 24 тисячі голосів. 

Степан Гафтко

