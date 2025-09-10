Львовская прокуратура опровергла слухи о якобы найденном оружии, из которого убили Парубия

$41.120.13
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 16161 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 29915 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 28251 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 21760 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 27992 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 20527 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 46873 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 93731 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 75214 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto10 сентября, 02:37
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок

Эксклюзив

10:41
Эксклюзив
10:41 • 16187 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф

Эксклюзив

08:33
Эксклюзив
08:33 • 28268 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32
Дональд Туск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Великобритания
Соединённые Штаты
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Твиттер
Лекарственные средства

Львовская прокуратура опровергла слухи о якобы найденном оружии, из которого убили Парубия

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Областная прокуратура опровергла информацию о найденном пистолете, из которого был убит Андрей Парубий. Оружие до сих пор не обнаружено, поиски продолжаются.

Львовская прокуратура опровергла слухи о якобы найденном оружии, из которого убили Парубия

В социальных сетях начала распространяться информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит народный депутат Украины Андрей Парубий. Львовская областная прокуратура официально заявила, что эта информация не соответствует действительности, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в прокуратуре, оружие, из которого стрелял нападавший, до сих пор не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.

Напомним, 30 августа во Львове 52-летний мужчина открыл огонь по политику, совершив восемь выстрелов. От полученных ранений Андрей Парубий погиб на месте.

Злоумышленник был оперативно задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и посягательство на жизнь народного депутата в связи с его государственной деятельностью (ст. 112 УК Украины).

Призываем представителей медиа и общественность пользоваться исключительно проверенной официальной информацией

- сообщили во Львовской областной прокуратуре. 

Напомним

2 сентября действия подозреваемого по делу убийства экс-главы ВР Андрея Парубия переквалифицировали. Теперь ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата.

Также впоследствии в ходе следствия стало известно, что у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было сообщников. Подозреваемый планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации для пересечения границы.

Опубликованная петиция о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию посмертно набрала по состоянию на 10 сентября уже почти 24 тысячи голосов. 

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Андрей Парубий
Государственная граница Украины
Хмельницкая область
Украина
Львов