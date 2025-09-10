Львовская прокуратура опровергла слухи о якобы найденном оружии, из которого убили Парубия
Киев • УНН
Областная прокуратура опровергла информацию о найденном пистолете, из которого был убит Андрей Парубий. Оружие до сих пор не обнаружено, поиски продолжаются.
В социальных сетях начала распространяться информация о якобы найденном пистолете, из которого был убит народный депутат Украины Андрей Парубий. Львовская областная прокуратура официально заявила, что эта информация не соответствует действительности, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в прокуратуре, оружие, из которого стрелял нападавший, до сих пор не обнаружено, поисковые мероприятия продолжаются.
Напомним, 30 августа во Львове 52-летний мужчина открыл огонь по политику, совершив восемь выстрелов. От полученных ранений Андрей Парубий погиб на месте.
Злоумышленник был оперативно задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и посягательство на жизнь народного депутата в связи с его государственной деятельностью (ст. 112 УК Украины).
Призываем представителей медиа и общественность пользоваться исключительно проверенной официальной информацией
Напомним
2 сентября действия подозреваемого по делу убийства экс-главы ВР Андрея Парубия переквалифицировали. Теперь ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и посягательство на жизнь народного депутата.
Также впоследствии в ходе следствия стало известно, что у подозреваемого в убийстве Андрея Парубия не было сообщников. Подозреваемый планировал скрываться в Хмельницкой области и ждал информации для пересечения границы.
Опубликованная петиция о присвоении звания Героя Украины Андрею Парубию посмертно набрала по состоянию на 10 сентября уже почти 24 тысячи голосов.