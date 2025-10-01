$41.140.18
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями

Київ • УНН

 • 10311 перегляди

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України чотирьом громадянам, серед яких школяр Степан Чубенко, вбитий російськими бойовиками у 2014 році. Його вбивці - троє бойовиків батальйону "Керч", один з яких, вадим погодін, досі воює проти України.

Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями

У середу, 1 жовтня, Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Герой України чотирьом громадянам, серед яких - народний депутат Андрій Парубій, активіст Геннадій Афанасєв, письменник Володимир Вакуленко і школяр Степан Чубенко. Останнього вбили російські бойовики в 2014 році. УНН розповідає про життя юного українця і про те, що сталось з його вбивцями.

Деталі

Степан Чубенко народився 11 листопада 1997 року у Краматорську Донецької області. Вчився у краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався спортом: греко-римською боротьбою і футболом. Вболівав за донецький футбольний клуб "Шахтар", захищав ворота юнацької команди "Авангард" з Краматорська, мріяв стати професійним воротарем.

Після початку російсько-української війни в 2014 році брав участь у мітингах за територіальну цілісність України, допомагав військовим і мирним жителям, знімав прапор терористичної "днр" з міської площі.

У липні 2014 року він повертався додому з Києва через Донецьк, який на той час вже був захоплений сепаратистами і російськими інтервентами. Його затримали бойовики юрій москальов, максим сухомлинов та вадим погодін.

За однією з версій, причиною затримання стала синьо-жовта стрічка на рюкзаку Степана, за іншою - його суперечка з бойовиками. Терористи після затримання били його, а 27 липня відвезли до селища Горбачево-Михайлівки, де розстріляли.

На момент смерті Степанові було 16 років. У нього залишились батьки і дівчина, з якою він збирався одружитися в майбутньому.

Що відомо про вбивць хлопця

Вбивцями неповнолітнього хлопця виявилися троє бойовиків з батальйону "Керч" - юрій москальов, максим сухомлинов та вадим погодін. Всі є уродженцями Донецької області: погодін був тим, хто розстріляв Чубенка.

Тіло хлопця передали батькам восени 2014 року за наказом тодішнього очільника бойовиків "днр" олександра захарченка (вбитий в 2018 році - ред.). Його поховали у рідному Краматорську, а вбивці хлопця з 2014 року воювали проти України.

Більше того, погодіна певний час переховувала у своїй квартирі родина відомого російського лікаря єлізавети глінки, більш відомої як "доктор ліза". Вона неодноразово відвідувала окупований Донбас, звідки незаконно вивозила дітей на територію росії, а в грудні 2016 року загинула у авіакатастрофі над Чорним морем. Тоді російський літак ту-154 міноборони рф прямував до Сирії: крім глінки на борту були артисти військового ансамлю російської армії.

москальова затримали у т.зв "днр" в 2015 році і засудили до 15 років позбавлення волі. На суді він сказав, що не стріляв, а "лише спостерігав за стратою". Затриманий був і сухомлинов.

погодіна декілька разів затримували, але потім випускали. Наразі відомо, що він воює у складі російських окупаційних військ проти України.

Нагадаємо

Слідчі завершили розслідування вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району Харківщини. Злочин стався в 2022 році: його здійснили російські військові.

Євген Устименко

