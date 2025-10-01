Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцами

В среду, 1 октября, Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины четырем гражданам, среди которых - народный депутат Андрей Парубий, активист Геннадий Афанасьев, писатель Владимир Вакуленко и школьник Степан Чубенко. Последнего убили российские боевики в 2014 году. УНН рассказывает о жизни юного украинца и о том, что случилось с его убийцами.

Детали

Степан Чубенко родился 11 ноября 1997 года в Краматорске Донецкой области. Учился в краматорской общеобразовательной школе № 12, увлекался спортом: греко-римской борьбой и футболом. Болел за донецкий футбольный клуб "Шахтер", защищал ворота юношеской команды "Авангард" из Краматорска, мечтал стать профессиональным вратарем.

После начала российско-украинской войны в 2014 году участвовал в митингах за территориальную целостность Украины, помогал военным и мирным жителям, снимал флаг террористической "днр" с городской площади.

В июле 2014 года он возвращался домой из Киева через Донецк, который к тому времени уже был захвачен сепаратистами и российскими интервентами. Его задержали боевики юрий москалев, максим сухомлинов и вадим погодин.

По одной из версий, причиной задержания стала сине-желтая лента на рюкзаке Степана, по другой - его спор с боевиками. Террористы после задержания избивали его, а 27 июля отвезли в поселок Горбачево-Михайловка, где расстреляли.

На момент смерти Степану было 16 лет. У него остались родители и девушка, на которой он собирался жениться в будущем.

Что известно об убийцах парня

Убийцами несовершеннолетнего парня оказались трое боевиков из батальона "Керчь" - юрий москалев, максим сухомлинов и вадим погодин. Все являются уроженцами Донецкой области: погодин был тем, кто расстрелял Чубенко.

Тело парня передали родителям осенью 2014 года по приказу тогдашнего главы боевиков "днр" александра захарченко (убит в 2018 году – ред.). Его похоронили в родном Краматорске, а убийцы парня с 2014 года воевали против Украины.

Более того, погодина некоторое время скрывала в своей квартире семья известного российского врача елизаветы глинки, более известной как "доктор лиза". Она неоднократно посещала оккупированный Донбасс, откуда незаконно вывозила детей на территорию россии, а в декабре 2016 года погибла в авиакатастрофе над Черным морем. Тогда российский самолет ту-154 Минобороны рф направлялся в Сирию: кроме глинки на борту были артисты военного ансамбля российской армии.

москалева задержали в т.н. "днр" в 2015 году и приговорили к 15 годам лишения свободы. На суде он сказал, что не стрелял, а "лишь наблюдал за казнью". Задержан был и сухомлинов.

погодина несколько раз задерживали, но потом выпускали. Сейчас известно, что он воюет в составе российских оккупационных войск против Украины.

Напомним

