Убивство дитячого письменника Володимира Вакуленка: розслідування завершено, справу передали до суду
Київ • УНН
Слідчі завершили розслідування вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району. Обвинувальний акт щодо чотирьох військових рф скеровано до суду за воєнні злочини.
Слідчі завершили розслідування вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка та інших цивільних мешканців Ізюмського району, передає УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Деталі
За даними правоохоронців, в ході досудового розслідування зібрали безперечні докази причетності командира роти, його заступника, командира взводу та кулеметника до воєнних злочинів на території села Капитолівка. Всі вони уродженці Луганської області, служили в 4 роті 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загально військової армії Південного воєнного округу збройних сил рф.
Однією з жертв жорстоких злочинів окупантів став 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. Військовослужбовці рф пропонували йому співпрацю і намагалися примусити відмовитися від проукраїнської позиції та патріотичних поглядів. За це письменник поплатився життям: його били, катували, стріляли з пістолета по ногах, тримали в нелюдських умовах. В будинку, де він мешкав разом з батьком і неповнолітнім сином, проводили численні обшуки. Пізніше бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та вбили. За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього були зламані пальці на руці.
Також встановлено причетність цих чотирьох військових незаконного збройного формування до катувань і вбивства ще двох мешканців Ізюмщини. У березні 2022 року військові росії у лісовому масиві помітили двох чоловіків 50 та 75 років, які збирали шишки для розпалювання самовара. Погрожуючи зброєю, бойовики захопили їх та відвезли до льоху, де впродовж тижня утримували, катували й знущалися. Згодом, 50-річного чоловіка забили до смерті у лісосмузі, а 75-річного застрелили.
Ще в рамках досудового слідства правоохоронці встановили безпосередню причетність підозрюваних до вбивства 58-річного місцевого мешканця, який раніше проходив військову службу під час проведення АТО (ООС) на території Луганської та Донецької областей, його разом з іншими тримали у льоху, піддавали тортурам та розстріляли, здійснивши кілька пострілів у голову. Дивом вдалося врятуватися від загибелі від рук окупантів 56-річному чоловіку. З метою отримання відомостей, що цікавили ворога, протягом тижня до нього застосовували фізичне насилля, але потім чоловіка відпустили.
Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 36-річному бойовику "лнр" з позивним "Академік" повідомлено про підозру у вбивстві письменника Вакуленка. Підозрюваний брав участь у викраденні, катуванні та вбивстві письменника та ще трьох осіб в Ізюмському районі.