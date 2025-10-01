Убийство детского писателя Владимира Вакуленко: расследование завершено, дело передано в суд

Следователи завершили расследование убийства детского писателя Владимира Вакуленко и других гражданских жителей Изюмского района, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования были собраны неопровержимые доказательства причастности командира роты, его заместителя, командира взвода и пулеметчика к военным преступлениям на территории села Капитоловка. Все они уроженцы Луганской области, служили в 4 роте 4 батальона 204 стрелкового полка мобилизационного резерва ЛНР 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Одной из жертв жестоких преступлений оккупантов стал 49-летний украинский детский писатель Владимир Вакуленко. Военнослужащие РФ предлагали ему сотрудничество и пытались принудить отказаться от проукраинской позиции и патриотических взглядов. За это писатель поплатился жизнью: его избивали, пытали, стреляли из пистолета по ногам, держали в нечеловеческих условиях. В доме, где он жил вместе с отцом и несовершеннолетним сыном, проводили многочисленные обыски. Позже боевики вывезли его к месту своей дислокации и убили. По результатам экспертизы, причиной смерти Владимира Вакуленко стали огнестрельные ранения. Из его тела эксперты изъяли две пули от пистолета Макарова. У него были сломаны пальцы на руке.

Также установлена причастность этих четырех военных незаконного вооруженного формирования к пыткам и убийству еще двух жителей Изюмщины. В марте 2022 года военные России в лесном массиве заметили двух мужчин 50 и 75 лет, которые собирали шишки для разжигания самовара. Угрожая оружием, боевики захватили их и отвезли в погреб, где в течение недели удерживали, пытали и издевались. Впоследствии, 50-летнего мужчину забили до смерти в лесополосе, а 75-летнего застрелили.

Еще в рамках досудебного следствия правоохранители установили непосредственную причастность подозреваемых к убийству 58-летнего местного жителя, который ранее проходил военную службу во время проведения АТО (ООС) на территории Луганской и Донецкой областей, его вместе с другими держали в погребе, подвергали пыткам и расстреляли, совершив несколько выстрелов в голову. Чудом удалось спастись от гибели от рук оккупантов 56-летнему мужчине. С целью получения сведений, интересовавших врага, в течение недели к нему применяли физическое насилие, но потом мужчину отпустили.

Следователи завершили досудебное расследование по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура - говорится в сообщении.

Убийство Владимира Вакуленко: идентифицирован еще один российский военный, причастный к преступлению

Напомним

Ранее УНН писал, что 36-летнему боевику "лнр" с позывным "Академик" сообщено о подозрении в убийстве писателя Вакуленко. Подозреваемый участвовал в похищении, пытках и убийстве писателя и еще трех человек в Изюмском районе.